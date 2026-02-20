Prima pagină » Off the record » OFF The Record, 20 februarie 2026, ora 13:00, live pe Mediafax. Invitat: judecător Bogdan Mateescu, fost președinte al Consiliului Superior al Magistraturii

Judecătorul Bogdan Mateescu, fost președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, este invitatul emisiunii OFF The Record, cu Sorina Matei. Emisiunea începe vineri, 20 februarie, la ora 13:00. Mediafax va transmite în format live text principalele declarații.
Departamentul Justiție
20 feb. 2026, 12:15, Justiţie

Justiția este stăpâna și regina tuturor virtuților, spunea Cicero. Însă, în România, Consiliul Superior al Magistraturii – garantul constituțional al independenței Justiției – anunță că politicienii au băgat Justiția într-un „colaps sistemic inevitabil”.

Care este adevărata stare a Justiției din România, despre acest lucru discutăm cu un fost președinte CSM, actual judecător.

Ce efecte are decizia Curții Constituționale asupra magistraturii românești, cum pot magistrații să sesizeze prin intermediul instanțelor naționale CJUE pe statutul magistraților, ce probleme sunt în instanțele din România, cum poate face Președintele României un referendum „confidențial” în Justiție și care este următoarea bătălie dintre magistratură și politicieni – toate aceste subiecte vor fi discutate cu judecător Bogdan Mateescu, fost președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, în OFF/ The Record.

Emisiunea poate fi urmărită, de la ora 13:00, live, pe canalele de YouTube și Facebook ale Mediafax.

