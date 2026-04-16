OFF The Record. Invitat: Mădălina Afrăsinie, judecător Tribunalul București

Mediafax
16 apr. 2026, 13:00, Justiţie

Președintele Nicușor Dan este acuzat de susținătorii săi că „a bătut palma cu PSD”, a ignorat avizele consultative ale CSM, că se află în contradicție cu pozițiile anterioare, că „a trădat valorile celor care l-au votat”, atunci când a numit procurorii șefi ai marilor parchete fără să țină cont de susținătorii săi.

Trebuie un președinte al României, la numirea procurorilor șefi, să țină cont de retorici și narative și nu de fapte? Cât de captivi sunt politicienii propagandei lor?

Cum poate fi dinamizată lupta anticorupție în România? Ce nu funcționează în parchete dar și în instanțele de judecată? Cât îngreunează supra-aglomerarea calitatea actului de Justiție? Există corupție în magistratură? Cine trebuie să o investigheze? Trebuie modificate, din nou, legile Justiției? De ce premierul Bolojan se luptă cu magistrații? De ce judecătorii vor să își separe carierele de procurori? Cât de atractivă mai este magistratura? Despre toate acestea și multe altele discutăm cu judecătorul Tribunalului București – Mădălina Afrăsinie.

Vineri, de la ora 13.00, în exclusivitate, pe Mediafax.

