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A făcut Tomac guvernul în pădure? „Nu practic sportul ăsta”

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a fost întrebat, miercuri seara, dacă s-a dus „în păduri și acolo a primit lista” de miniștri pentru Guvernul cu care va merge să ceară votul Parlamentului. Răspunsul lui Tomac a fost cel puțin amuzant.
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Laura Buciu
10 iun. 2026, 21:28, Politic
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Tomac a fost întrebat cum le răspunde celor care spun că serviciile i-au făcut selecția și să s-a dus în păduri unde a primit liste de miniștri.

„În pădure mă duc doar în weekend și când am timp cu copiii mei, deci nu practic sportul ăsta sub nicio formă. Sunt un om deschis. Tocmai de aceea cred că domnul președinte m-a desemnat pentru a încerca să încheg o echipă capabilă să discute și să răspunde tuturor exigențelor care vin din partea partidelor politice. Eu cunosc foarte bine mediul politic, sunt de atât de mult timp în viața politică”, a răspuns Tomac, la B1 TV.

Premierul desemnat a mai spus că înțelege presiunea momentului, responsabilitatea momentului și că voi trata „cu toată seriozitatea această înaltă diminitate cu care am fost învestit”.

„Îmi doresc să merg la Palatul Victoria cu echipa pe care am propus-o, dar în repet, până în ziua depunerii programului de guvernare și a echipei pe care am format-o, sunt dispus să discut oricând cu partidelor și, evident, acolo unde există exigențe, dar evident trebuie să fie bine justificate, pentru că aluzii sau insinuări nu sunt suficiente. Dar pentru a merge înainte, evident că sunt dispus să fac și acest pas, pentru că mi se pare extrem de important să dau dovadă de maximă bună credință”, a mai spus Eugen Tomac.

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