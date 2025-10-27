Alegeri pentru PMB – Peiu nu exclude susținerea Ancăi Alexandrescu

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat că partidul urmează să stabilească, la începutul săptămânii viitoare, candidatul pentru Primăria Municipiului București, decizia urmând să fie luată în forurile de conducere ale formațiunii, conform statutului.

„El va fi stabilit conform statutului partidului, în forurile de conducere. În măsura în care se clarifică peisajul candidaților, vom fi și noi gata să venim să vă prezentăm punctul de vedere. Avem un sondaj în derulare, așteptăm primele date la sfârșitul acestei săptămâni și, în funcție de acestea, se va lua o decizie”, a declarat Petrișor Peiu.

Întrebat dacă AUR ar putea să o susțină pe jurnalista Anca Alexandrescu pentru funcția de primar general, Peiu a răspuns: „Sigur că e posibil. În principiu dânsa ocupă un culoar foarte apropiat de al nostru”.

El a adăugat că AUR susține ideea unui candidat unic al opoziției, însă fără a accepta „orice condiție pusă de grupări care se revendică drept opoziție”.

„Probabil că imediat la începutul săptămânii viitoare vom anunța candidatul la Primăria Capitalei. Dacă doamna Alexandrescu anunță ferm că intră în campanie electorală, ne poate ajuta să ne clarificăm. La fel, dacă anunță că nu”, a mai spus liderul senatorilor AUR.