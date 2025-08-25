Alexandru Muraru: PSD creează blocaje în coaliție. USR, preocupat de propria imagine

„Acest tip de a face acest joc de opoziție din interiorul Guvernului este nociv pentru imaginea Executivului, pentru stabilitatea coaliției și pentru accelerarea reformelor”, afirmă el.

Alexandru Muraru comentează situația din coaliție: „Există o anumită problemă în continuare în coaliție în ceea ce privește anumite blocaje și un anumit tip de abordare. Dacă PNL a demonstrat că este consecvent, că având în vedere că are primul-ministru, pune pe primul plan modernizarea, din păcate, în anumite momente, PSD a ales să fie prudent până la blocaj, ceea ce încetinește ritmul reformelor”.

Deputatul PNL critică de asemenea poziția USR: „Există un anumit tip de abordare al USR. Experiența guvernării cu USR a arătat că deși avem în comun o viziune proeuropeană, stilul de lucru și comunicarea au fost adesea tensionate, deci USR a ales o abordare foarte conflictuală în raport cu PSD, în această coaliție de guvernare. Se constată că, uneori, este o preocupare excesivă pentru imaginea proprie a miniștrilor USR, decât pentru dialog și construcție”.

În opinia sa, „există acest tip de relație foarte tensionată între PSD și USR, dar există și anumite lucruri pe care noi le constatăm, care nu sunt în regulă. Dacă PSD face acest tip de blocaj în fața unor schimbări necesare și la USR vedem, de exemplu, domnul ministru Miruță al Economiei, care ar trebui să fie un susținător al măsurilor Guvernului, se apucă să facă tot felul de comentarii, spre exemplu, pe acea măsură legată de capitalul social, fără să înțeleagă nimic din impactul real al acestei măsuri, faptul că această abordare privește doar sub 3% din firmele din România”.

Alexandru Muraru spune că „acest tip de a face acest joc de opoziție din interiorul Guvernului este nociv pentru imaginea Executivului, pentru stabilitatea coaliției și pentru accelerarea reformelor”.