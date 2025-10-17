Prima pagină » Politic » Alexandru Muraru, vicepreședintele PNL, acuză: PSD e un factor perturbator, torpilează propriul Guvern

Alexandru Muraru, vicepreședintele PNL, acuză: PSD e un factor perturbator, torpilează propriul Guvern

Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, a acuzat PSD că blochează reformele asumate de coaliție și că „torpilează propriul Guvern”, în contextul întârzierii reformei administrației publice locale.
Petre Apostol
17 oct. 2025, 11:47, Politic

„Factorul declanșator și perturbator este și rămâne PSD, fără doar și poate, nu doar în disputa legată de administrație publică locală, ci în disputa legată în definitiv de orice reformă”, a spus Alexandru Muraru, vineri, la RFI.

Liderul liberal, care este și președintele PNL Iași, a afirmat că PSD are „o lungă tradiție de a sabota și de a torpila guverne din care face parte”.

Potrivit acestuia, „PSD are o lungă tradiție de a sabota și de a torpila guverne din care face parte, profită de această guvernare și în general își îndeplinește obiectivele, pentru că un partid trebuie să fie la guvernare, asta este definiția din științele politice, dar PSD consideră că această guvernare trebuie îndeplinită doar atunci când este confortabil”.

Muraru susține că această strategie este una „veche, repetată cu cinism”, care afectează funcționarea coaliției și ritmul reformelor promise.

Declarațiile vin în contextul tensiunilor tot mai vizibile din interiorul coaliției de guvernare, unde liderii PNL și PSD nu au ajuns încă la un acord privind reducerea cheltuielilor din administrația locală, după aproape două luni de negocieri și amânări succesive.