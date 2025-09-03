Ambasada Chinei le mulțumește public foștilor premieri ai României, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, pentru prezența la ceremonia de la Beijing

Ambasada Chinei le mulțumește foștilor premieri ai României, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, pentru că au răspuns invitației președintelui chinez Xi Jinping de a participa la evenimentul organizat cu ocazia rememorării a 80 de ani de la victoria Chinei în Războiul de Rezistență împotriva Agresiunii Japoneze și a victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial.

„Mulțumiri foştilor premieri ai României, domnul Adrian Năstase şi doamna Viorica Dăncilă, pentru participarea la acest eveniment de înaltă semnificație, şi anume comemorarea a 80 de ani de la victoria poporului chinez în Războiul de Rezistență împotriva Agresiunii Japoneze și a victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial Antifascist”, se menționează într-o postare pe rețelele sociale oficiale ale ambasadei.

Informații de context

Republica Populară Chineză a organizat cea mai amplă paradă militară din istoria sa, descrisă de presa internațională ca fiind o demonstrație „semnificativă” a unității diplomatice, un eveniment la care Vladimir Putin, liderul nord-coreean Kim Jong UN și președintele Chinei, Xi Jinping s-au întâlnit în public pentru prima oară.

Alte personalități politice prezente la manifestație: Min Aung Hlaing (șeful juntei din Myanmar), Masoud Pezeshkian (președintele Iranului), Shehbaz Sharif (premierul Pakistanului), președinți și premieri din Mongolia, Uzbekistan, Belarus, Vietnam, Maldive, Nepal.

În același timp, presa internațională remarcă notabila absență a lui Trump, într-un context de desfășurare a unui mesaj politic clar de coeziune anti-occidentală.

Anumite titluri din presa de specialitate comentează, însă, că prezența lui Trump ar fi fost un gest riscant pentru acesta, dat fiind contextul geopolitic tensionat.

Mai mult de 50.000 de spectatori au asistat la parada impresionantă de arme cu laser, a rachetelor balistice nucleare și chiar a „lupilor roboți” – o demonstrație care va fi acum atent analizată de oficialii occidentali din domeniul apărării.