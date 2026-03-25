Anunțul oficial al Casei Albe privitor la vizita lui Donald Trump în China

Karoline Leavitt, purtătoare de cuvânt a Casei Albe, a anunțat că vizita lui Trump în China se va desfășura în perioada 14-15 mai. Întâlnirea va avea loc la Beijing. De asemenea, Leavitt a dezvăluit că liderul Chinei a fost invitat la Washington, data vizitei urmând să fie stabilită de echipele celor doi lideri.

La mijlocul lunii martie, președintele american Donald Trump a solicitat amânarea cu „aproximativ o lună” a vizitei sale programate la Beijing din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

„Din cauza războiului, simt că vreau să fiu aici, că trebuie să fiu aici. Așa că am solicitat amânarea întâlnirii cu aproximativ o lună. Și aștept cu nerăbdare să mă întâlnesc cu el. Avem o relație foarte bună”, a spus Trump, referindu-se la președintele chinez Xi Jinping.

China a declarat că se află în contact cu SUA în legătură cu vizita lui Trump. „Diplomația la nivel de șef de stat joacă un rol strategic de orientare de neînlocuit în relațiile dintre China și SUA. Cele două părți mențin comunicarea cu privire la vizita președintelui Trump în China”, a răspuns purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al țării, Lin Jian.

Inițial, întâlnirea dintre Trump și Xi trebuia să aibă loc între 31 martie și 2 aprilie.