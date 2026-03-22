Are sau nu are Iranul armă nucleară? Băsescu răspunde și explică rolul scutului de la Deveselu

Scutul antirachetă Deveselu a fost o investiție făcută la timp, spune fostul președinte Traian Băsescu, la România TV. El a vorbit despre cum funcționează sistemul, de ce România nu a fost lovită de rachetele iraniene și a răspuns direct la întrebarea care îngrijorează miliarde de oameni: are sau nu are Iranul armă nucleară?
Andreea Tobias
22 mart. 2026, 21:29, Politic

Decizia de a amplasa scutul antirachetă Deveselu pe teritoriul României a fost luată în 2011. La acea vreme, Iranul nu avea rachete balistice, dar le avea în program.

Băsescu și-a amintit discuțiile cu Joe Biden pe această temă. „Îmi imaginez ce s-ar fi întâmplat dacă ajungeam azi cu un Iran care avea rachete balistice și scutul de la Deveselu nu exista”, a spus fostul președinte.

Scutul a intrat în funcțiune exact în momentul în care dotarea Iranului justifica existența lui.

Cum funcționează sistemul și unde se distrug rachetele

Băsescu a explicat tehnic diferența dintre sistemele de apărare. Rachetele care ar putea viza România și Europa se distrug în spațiu, la altitudini între 150 și 500 de kilometri, când se deplasează cu 16.000 de kilometri pe oră.

Rachetele iraniene care au vizat baza turcească de la Incirlik au fost distruse în atmosferă, la 25-30 de kilometri altitudine. Turcia nu dispune de un sistem de tip Deveselu – acolo se află doar radarul care deservește bazele din România și Polonia.

Racheta SM-2, aflată la Deveselu, acționează în spațiu. Sistemul Patriot este rezervat ultimei instanțe, când o rachetă se află la 20-25 de kilometri de țintă.

Are sau nu are Iranul armă nucleară

Răspunsul lui Băsescu a fost scurt și fără echivoc. „În momentul de față nu are. Dacă o avea, o folosea. N-am dubii”.

Fostul președinte a subliniat însă o contradicție majoră. Trump declarase anul trecut că a distrus tot programul nuclear iranian. Acum a reieșit că Iranul era aproape de capacitatea de a lovi Statele Unite.

Întrebarea pe care Băsescu nu vrea să o adreseze

Băsescu a lăsat să planeze o suspiciune. Statele Unite sunt cel mai mare producător de petrol din lume. Prețul petrolului a explodat după izbucnirea conflictului.

„N-aș vrea, Doamne ferește, asta să fie de fapt motivația de bază în intervenția făcută în Iran”, a spus fostul președinte, fără să ducă afirmația mai departe.

