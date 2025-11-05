Băluță, despre dezamăgirea legată de Marcel Ciolacu: Am respectat decizia echipei

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a recunoscut că a fost dezamăgit de fostul președinte al partidului, Marcel Ciolacu, care l-ar fi propus pentru candidatura la Capitală în trecut, dar după câteva zile a aflat că altcineva a fost ales, subliniind însă că a respectat decizia.

Întrebat, miercuri seara, la România TV, de ce nu a făcut această mărturisire la momentul respectiv, când dezamăgirea era probabil mai mare, Băluță a răspuns: „Tocmai de aceea mă vedeți calm, vedeți că am trecut peste momentul respectiv. Sunt un om de echipă, asta a fost decizia echipei de conducere. Am respectat-o pentru că oamenii în viață, când nu respectă regulile, se alege praful de orice”.

Referitor la situația din campania electorală trecută (când candidat a fost ales medicul Cătălin Cîrstoiu – n.r.), candidatul social-democrat a adăugat: „Este o decizie pe care am respectat-o, chiar dacă din păcate am fost dezamăgit că ea a existat. Dar așa este în viață. Mergem mai departe. Suntem suficient de puternici ca aceste lucruri să nu ne afecteze”.

Întrebat cu cine este mai greu să lucreze – cu adversarii politici sau cu proprii colegi de partid care îl „lucrează” – Băluță a negat că ar avea probleme interne: „Astăzi eu nu pot să spun în niciun fel de clipă că cei de lângă mine mă lucrează”.

Referitor la faptul că sigla PSD este aproape invizibilă pe panourile sale electorale, Băluță a subliniat că la aceste alegeri nu se votează partide, ci oameni și rezultate: „99% este vorba despre administrație și rezultate și doar 1% politică. Cred că este o ocazie rară pe care bucureștenii o au să nu voteze împotrivă, ci să voteze pentru rezultate și pentru extinderea unor lucruri senzaționale dintr-o parte a Bucureștiului către tot Bucureștiul”.

Întrebat mai departe dacă este pregătit de atacurile din campanie, să i se „scoată toată viața pe tapet” și să fie „dezonorat în piața publică”, Băluță a răspuns: „Nu cred că sunt în situația în care să nu fac față unor astfel de provocări. Dacă nu fac față, nu merit să fiu primarul Capitalei. Primarul Capitalei trebuie să fie un om puterni”.