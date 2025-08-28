Băluţă (PSD): Cred că este rândul PNL să susţină un candidat comun la Primăria Capitalei

„Nu am spus, şi repet, în niciun fel de clipă, în niciun fel de moment, că voi candida la primăria municipiului Bucureşti. Ceea ce punem astăzi aici, în faţa oamenilor, ca idee, este un principiu. Este normal ca partenerii noştri politici să respecte ideea, filozofia parteneriatului. Nu putem să fim parteneri doar atunci când ne dorim”, a declarat Daniel Băluţă într-o conferinţă de presă.

În ipoteza unei candidaturi comune, este rândul social-democraţilor să primească susţinere, spune primarul Sectorului 4.

„Îmi cer scuze, o să am o întrebare retorică. Tot PSD-ul să susţină pe cineva? Cred că e timpul să ne oprim din această retorică. Dacă vrem să fim într-o coaliţie, trebuie să respectăm, aşa este normal, trebuie să respectăm această coaliţie. Nu este doar rândul PSD-ului de fiecare dată să susţină pe cineva. Mai mult decât atât, timpul, rezultatele sunt cele care definesc în cele din urmă proiectele, definesc importanţa alegerilor şi abia în planul secund, după cum am spus, oamenii. Suntem în coaliţie doar când ne convine. Stabilim lucruri doar atunci când ele ne favorizează. Îmi doresc şi eu să văd, aşa cum am susţinut, am făcut o alianţă cu colegii de la PNL împreună la alegerile europarlamentare, am susţinut un candidat comun la alegerile prezidenţiale. Cred că este şi rândul dânşilor să susţină un candidat comun”, a mai spus Daniel Băluţă.

El a întărit însă că nu a luat o decizie în privinţa candidaturii sale pentru funcţia de primar general al Bucureştiului.

„Nu am spus în vreo clipă că voi candida. Nu pot să vorbesc despre acest lucru până în momentul în care nu vom avea bine definită o dată a alegerilor pe deoparte şi un proiect comun. Pentru că, vedeţi dumneavoastră, anul trecut şi în anii trecuţi am văzut de fiecare dată un anumit tip de percepţie legată de Partidul Social Democrat. Era partidul-stat, partidul care dorea să acapareze toate poziţiile. Astăzi, când ar trebui să judecăm într-o coaliţie că toate prerogativele puterii trebuiesc împărţite, aşa este într-o democraţie, lucrurile acestea nu mai sunt valabile”,