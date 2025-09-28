Băsescu a anunțat când va cere cetățenia moldovenească

Traian Băsescu spune că instituțiile Republicii Moldova sunt „extrem de eficiente” în controlul acțiunilor publice și că manifestațiile socialiștilor nu vor influența rezultatul alegerilor.

Fostul președinte a anunțat și când va cere cetățenia moldovenească

Întrebat despre informațiile serviciilor speciale moldovene privind pregătirea unor acțiuni de destabilizare și protestul anunțat, fostul președinte a spus:

„Chiar dacă vor fi mâine manifestații, s-a dovedit că instituțiile Republicii Moldova sunt extrem de eficiente în a controla modul de desfășurare a acțiunilor publice.

Deci, cred că o manifestație, oricât ar fi ea de zgomotoasă în organizare a socialiștilor, nu cred că va influența decizia alegerilor”.

După alegeri

Băsescu a anunțat că va cere cetățenia moldovenească după alegeri, explicând că nu a dorit să fie interpretat ca „un act electoral”.

„Puteam să o fac înainte de alegeri. Am primit toate formularele, am preferat să nu o fac pentru a nu da impresia că este un act electoral.

O voi face după alegeri”, a precizat el, menționând că soția sa, Maria Băsescu, a votat.

Cetățenia moldovenească a lui Traian Băsescu fusese retrasă de Igor Dodon.