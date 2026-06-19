Băsescu, despre blocajul privind formarea noului Guvern: Este cea mai mare criză politică de la Revoluție încoace

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a afirmat vineri seara, la Digi24, România se confruntă cu „cea mai mare criză politică” din perioada postdecembristă, susținând că blocajul privind formarea unui guvern evidențiază o problemă a Constituției.

„Este cea mai mare criză politică pe care a traversat-o România de la Revoluție încoace, în sensul că nu reușim să avem un Guvern. Și, din păcate, condițiile sunt de așa natură încât este imposibil să formezi un guvern cu o susținere majoritară datorită condițiilor așa-numitelor linii roșii pe care fiecare a ținut să le traseze. Eu, din acest motiv, din cauza faptului că nu se poate forma o susținere majoritară pentru guvern, etichetez actuala criză ca fiind cea mai puternică. Și asta ne arată că avem o mare problemă în Constituție”, a afirmat Băsescu la Digi24.

Acesta a susținut că blocajul este generat și de prevederile Constituției, care, spre deosebire de alte țări, nu permit declanșarea alegerilor anticipate într-o astfel de situație.

„Nu există nicio țară civilizată în care, într-o situație de blocaj cum este acum la noi, să nu poți să dizolvi parlamentul și să faci alegeri anticipate. La noi, din păcate, nu se poate face acest lucru și asta ne blochează pur și simplu”, a spus fostul șef al statului.

Băsescu: Guvernul Veștea nu va trece în Parlament fără „un aranjament” cu PNL

Băsescu a mai atras atenția asupra faptului că în lipsa posibilității organizării alegerilor anticipate, formarea unei majorități parlamentare riscă să se facă prin negocieri netransparente.

„Acum, dacă se va rezolva, cum se va rezolva? În mod absolut nedemocratic. Vino încoace că-ți dau o funcție, vino încoace că-ți angajezi nevasta, pune și tu un vot pentru guvern că-ți angajez copilul. Deci și la asta ne duce imposibilitatea de a declanșa alegere anticipate”, a afirmat fostul președinte.

Traian Băsescu a mai subliniat că guvernul Veștea nu va trece în Parlament fără o înțelegere cu Partidul Național Liberal.

„În orice caz, după părerea mea, guvernul Veștea nu va trece prin Parlament. În lipsa unui aranjament cu liberalii, practic nu se poate realiza o majoritate cu care guvernul să treacă prin Parlament”, a conchis el.

Sursa video: Digi 24