Bogdan Rodeanu, liderul deputaților USR, apel către cetățenii Republicii Moldova înainte de scrutin

„Mâine, Moldova trebuie să iasă la vot. E lupta fraților și surorilor noastre. Dar e și lupta noastră, a tuturor”, a spus Rodeanu într-un mesaj pe rețelele de socializare.

Acesta a avertizat asupra acțiunilor Rusiei în regiune, atât în Republica Moldovar, cât și în țara noastră, spunând: „De multă vreme, Rusia nu mai atacă doar cu tancuri și avioane. Ea trimite în Moldova și în România politicieni falși, ‘patrioți’ de carton, îmbuibați cu bani murdari și sprijiniți de rețele întregi de troli și boți. Dacă în Crimeea au trimis ‘omuleții verzi’, aici i-au îmbrăcat în costum și cravată și i-au împins pe ușa din dos în Parlamentele noastre”.

„Aceștia nu apără oamenii, ci vând țara. Nu caută adevărul, ci trăiesc din manipulare și dezinformare. Prin frică și minciuni, ei vor să rupă sufletul nostru de țară. Scopul lor este limpede: să ne țină dezbinați, învrăjbiți, săraci și supuși Kremlinului”, a continuat liderul USR din Camera Deputaților.

Rodeanu a subliniat că România și Republica Moldova trebuie să reziste împreună presiunilor externe.

„Am trăit momente grele și le-am depășit. Acum e un moment istoric: Moldova trebuie să meargă înainte, nu singură, ci împreună cu România și cu întreaga Europă. Frați și surori, viitorul e în mâinile noastre. Să ne ridicăm, să ne apărăm demnitatea și să alegem calea care duce spre libertate, prosperitate și Europa. Nu spre Rusia”, a încheiat Rodeanu.