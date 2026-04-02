Bolojan: „Bombardamentul de critici de la PSD sunt o tehnică electorală de fugi de răspundere”

Prim-ministrul Ilie Bolojan a reacționat la valul de critici venite din interiorul coaliției de guvernare, explicând că acestea sunt generate, în principal, de nepopularitatea măsurilor economice adoptate recent.

Întrebat, într-un interviu acordat Europa FM, cum își explică atacurile din propria coaliție, Bolojan a admis că deciziile luate de Executiv – majorări de taxe, reduceri de cheltuieli, tăieri salariale și concedieri în sectorul public – au un cost politic ridicat.

„Măsurile luate nu aduc popularitate”

„Nu trebuie să ne ascundem: aceste măsuri nu aduc popularitate. Dar nu există alte soluții pentru corectarea deficitelor”, a declarat premierul, subliniind că alternativele nu au fost prezentate de cei care critică.

Șeful Guvernului a comparat reformele economice cu lucrările de renovare a unei case:

„Nu există alte soluții, sau ar fi trebuit să vină să ni se spună care sunt soluțiile pentru a corecta deficite, fără altfel de efecte. Nu poți să faci ordine fără deranj sau fără praf. Nicăieri în lume astfel de corecții nu au fost făcute fără costuri”.

Ne putem aștepta la noi creșteri de prețuri

Bolojan consideră că o parte dintre reacțiile critice au motivații politice și electorale. „Este mai simplu să te delimitezi de măsuri asumate în comun. Este o tehnică electorală de a fugi de răspundere”, a spus acesta.

În același timp, premierul a atras atenția asupra provocărilor majore cu care se confruntă România: deficitele bugetare, absorbția fondurilor europene și criza energetică.

Potrivit lui, prelungirea crizei din energie ar putea avea efecte economice în lanț, inclusiv creșterea inflației și scumpirea alimentelor în perioada următoare.

„Nu avem nevoie de guverne minoritare”

„Dacă folosim îngrășăminte mai scumpe cu 20-30%, acest lucru se va reflecta inevitabil în prețuri la toamnă”, a explicat Bolojan.

Premierul a avertizat că, pe lângă aceste probleme, România nu își permite și o criză politică.

„Nu avem nevoie nici de guverne slabe, nici de guverne minoritare. Reformele serioase pot fi făcute doar cu o majoritate predictibilă și o acțiune guvernamentală unitară”, a punctat el.

Bolojan a făcut apel la responsabilitate politică și a criticat „certurile sterile” din interiorul scenei politice și subliniind că cetățenii așteaptă „comportamente raționale și responsabile” din partea liderilor.