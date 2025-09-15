Bolojan crede în beneficiile aderării României la OCDE: „Aderarea la OCDE va fi încă o ancoră pentru modernizarea țării noastre”

România a intrat în etapele finale ale aderării la OCDE după ce a finalizat 15 din cele 25 de evaluări necesare, cu obiectivul de a deveni membru al organizației în 2026, conform declarațiilor făcute în prezența secretarului general Mathias Cormann.

„Aderarea la această organizație înseamnă trei aspecte importante pentru țara noastră: creșterea încrederii piețelor în România, așezarea economiei țării noastre pe baze cât mai sănătoase, ceea ce înseamnă relansare, creștere economică și dezvoltare și, desigur, politici publice care se bazează pe date, ceea ce înseamnă politici publice bune pentru comportamente corecte”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

„Încă o ancoră pentru modernizarea țării noastre”

Șeful Executivului a reiterat angajamentul pentru continuarea reformelor necesare atingerii obiectivului aderării în 2026, conform Programului de Guvernare.

„România este din în ce mai aproape de îndeplinirea obiectivului de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, care va fi încă o ancoră pentru modernizarea țării noastre și pentru consolidarea statutului ei în rândul democrațiilor puternice”, a afirmat premierul în contextul vizitei oficiale.

„Beneficii substanțiale în ceea ce privește gestionarea accesului la bune practici”

În cadrul reuniunii Comitetului Național pentru aderarea României la OCDE, au fost evidențiate progresele semnificative care au permis finalizarea a 15 din cele 25 de evaluări în comitetele OCDE.

„Aderarea la OCDE aduce beneficii substanțiale în ceea ce privește gestionarea accesului la bune practici, creșterea încrederii și sprijinirea agendelor de reforme publice și acestea se bazează pe dovezi care ajută la creșterea investițiilor și, cu timpul, la creșterea veniturilor și a nivelului de trai. În doar trei ani am văzut modul în care procesul de aderare a sprijinit agenda reformelor și schimbările pozitive ale economiei românești.

În acest proces avem beneficii directe, tangibile, care vor consolida eforturile de a obține un nivel de trai mai bun”, potrivit Secretarului General Mathias Cormann.

Înaltul oficial al OCDE a subliniat că „România intră în etapele finale ale aderării la OCDE” și că „progresele foarte bune înregistrate sunt dovada succesului Guvernului României pe calea eforturilor coordonate între diferitele ministere și instituții”.

„România poate deveni un contributor net al OCDE”

La reuniunea Comitetului, premierul Bolojan a solicitat tuturor instituțiilor implicate să prioritizeze încheierea procesului tehnic, în timp ce coordonatorul național Luca Niculescu a subliniat „angajamentul autorităților naționale de a implementa reformele și bunele practici ale organizației având în vedere impactul pozitiv al acestora pentru creșterea calității vieții cetățenilor”.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a adăugat că „din perspectiva investițiilor, România poate deveni un contributor net al OCDE”, având în vedere oportunitățile oferite de fondurile europene.