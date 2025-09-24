Bolojan, despre reforma administrativă: o reducere în procente a cheltuielilor ar nedreptăți pe unii

Despre reforma administrativă, Bolojan spune că este „un pachet foarte important care face administrația mai eficientă, crește capacitatea ei de a-și face datoria de a deveni mult mai responsabilă și pentru a fi un factor de dezvoltare în cât mai multe autorități, sprijină decentralizarea și autonomia locală”.

„Fără a face o administrație mai eficientă, deci fără reducerea de cheltuieli, această reformă este incompletă. Și atunci, subiectul a fost partea de reducere de cheltuieli și în aceste zile s-au discutat diferite soluții care țin de cheltuiele pe administrație. Avem două tipuri de cheltuieli. Cheltuiele structurale care se fac an de an și cei 130.000 de angajați din administrație, din aparatele proprii sub linie, pentru că mai sunt în alte structuri de asistență socială, direcțiile pentru protecția copiului și așa mai departe, indiferent dacă au norma încărcată, dacă lucrează sau nu lucrează, dacă sunt foarte buni profesioniști sau sunt mai puțini profesioniști, salariile lună de lună și cheltuielile trebuie asigurate și aceasta este o cheltuială structurală. Și reducerea acestei cheltuieli este vitală pentru a avea o administrație mai eficientă, pentru a corecta nedreptățile, pentru că așa cum am mai prezentat, dacă s-ar aplica o reducere de câteva procente, 5%, 10%, 15%, ca să dau niște cifre, la 10% ar însemna 13.000 de posturi din aparatele proprii”, spune Bolojan.

Acesta afirmă că a constatat că sunt primării sau consilii județene care au grijă de câți angajați au, care și-au administrat mai bine banii și care nu trebuie să facă în niciuna din ipoteze nicio reducere.

„Dar sunt alte autorități care, în mod evident, depășesc aceste limite și acolo se vede că este loc de mai bună eficiență și în permanență voi susține reducerea acestor cheltuieli structurale. Dacă ne-am limita doar la reducerea unor cheltuieli de funcționare, pentru servicii, am face două lucruri: ar fi niște cheltuieli care se reduc temporar. Anul viitor sau peste 2 ani de zile, imediat pot fi crescute în orice formulă. Pe de altă parte, o reducere în procente acestor cheltuieli de la toată lumea i-ar nedreptăți pe cei care și-au gospodărit cu grijă banii și nu e normal să se aplice un procent unitar atât la autoritățile care și-au bătut joc de bani, ca să ne înțelegem foarte bine, cât și la cei care au avut grijă de ei. Pe de altă parte, gândiți-vă că în condițiile în care ai reduce cu câteva procente cheltuieli, care înseamnă pentru unii iluminatul public sau încălzirea școlilor, ca să mă refer exact, ar însemna că perturbăm cu 5%, cu 10% niște structuri de cheltuieli de bază, dar lăsăm cei 5 angajați în plus să huzurească în continuare”, spune Bolojan.

Premierul afirmă că autonomia locală are atât legile ei, „cât și drepturile ei, dar are și obligațiile ei”, astfel că nu poți să pretinzi autonomie locală pe banii statului, pe banii cetățenilor, câtă vreme acești bani nu există.

„Așa cum știți, împrumutăm, și ați văzut și anul acesta, 32 de miliarde de euro în acest an. Prin urmare, fără o reducere de cheltuieli care se însemne cel puțin 2 miliarde de lei, este imposibil că în anii următori guvernele României, indiferent care vor fi, să acopere supracontractarea de 4,2 miliarde de lei, de exemplu, pentru PNRR sau creșterile de miliarde pe programul Anghel Saligny, care sunt solicitate în continuare. În fapt, este vorba de reduceri contra investiții”, mai spune premierul.