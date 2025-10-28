Bolojan: Noiembrie și decembrie, luni hotărâtoare pentru bugetul României

„Am discutat pe larg despre măsurile pe care le-am luat în ultimele luni și despre planurile pentru perioada următoare. L-am asigurat pe comisarul Dombrovskis că rămânem angajați în continuarea implementării măsurilor care să ne asigure un proces de redresare economică sustenabil”, a declarat premierul.

Bolojan a precizat că România și-a propus anul acesta o țintă de deficit de 8,4%: „Următoarele două luni, dacă vom menține controlul bugetar corect și vom avea o disciplină financiară, ne propunem să atingem această țintă în așa fel încât să ne recâștigăm credibilitatea atât în fața piețelor, cât și în fața Comisiei Europene”.

Premierul a subliniat importanța următoarelor două luni: „Luna noiembrie și decembrie vor fi niște luni hotărâtoare și pentru bugetul pe anul următor. În decembrie ar trebui să avem pregătită legea bugetului, care va cuprinde ținta de deficit și principalele elemente care țin de bugetul de anul viitor, iar în noiembrie e necesar să adoptăm un pachet de măsuri care să permită efectele de stabilizare și în cursul anului următor”.

Guvernul vrea reducerea cheltuielilor în continuare, încasarea veniturilor și prioritizarea și eșalonarea investițiilor din bugetele naționale. „În noiembrie e necesar să adoptăm un pachet de măsuri care să permită ca, odată cuprinse în legea bugetului, să avem efectele de stabilizare și în cursul anului următor. Prin urmare, ne propunem să luăm măsuri în cursul lunii noiembrie pentru reducerea cheltuilor în continuare, pentru încasarea veniturilor și pentru prioritizarea și eșalonarea investiților din bugetele naționale, în așa fel încât să găsim o formă de echilibru în bugetul național pe anul 2026”, afirmă Bolojan.