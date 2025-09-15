Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanții Ford Otosan la Palatul Victoria. Care a fost agenda discuțiilor

Premierul Ilie Bolojan, împreună cu șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, a primit astăzi o delegație a companiei Ford Otosan, care a preluat fabrica din Craiova în 2022 și a investit până acum 500 de milioane de euro în România. Ford Otosan este al doilea exportator din țară. Discuțiile au vizat susținerea investițiilor, crearea de locuri de muncă și consolidarea exporturilor.

În cadrul întrevederii, premierul Bolojan a apreciat contribuția companiei la economia națională și locală, subliniind că guvernul susține investițiile care generează locuri de muncă, plus-valoare și dezvoltare.

„Guvernul susține investițiile pentru că ele creează locuri de muncă, plus-valoare și dezvoltare atât la nivel național, cât și în comunitățile locale. Economia României are resurse pentru o creștere sănătoasă, pentru competitivitate și pentru majorarea capacității de export”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Directorul general al Ford Otosan, Güven Özyurt, a prezentat stadiul investițiilor și a salutat deschiderea autorităților române în sprijinul mediului de afaceri.

Din partea guvernului au participat Ilie Bolojan și Mihai Jurca, iar din partea Ford Otosan, Güven Özyurt, Josephine Payne, Fırat Elhüseyni și Andreea Radu.