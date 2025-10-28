Bolojan: Ținta de deficit pe care ne-o propunem pentru anul viitor trebuie să se apropie de 6%

Bolojan a spus, după întâlnirea cu Valdis Dombrovskis, că în această lună sunt câteva evenimente importante ale Comisiei Europene care țin de România. Astfel, pe ordinea de zi a Consiliului Ecofin, din prima jumătate a lunii, va fi o evaluare a modului în care România a gestionat deficitul excesiv: „Ne bazăm ca în baza măsurilor care au fost luate, Comisia să ne susțină și să recunoască acest lucru”.

De asemenea, va fi un alt subiect important, respectiv PNRR-ul, care odată aprobat și în Consiliul Ecofin, României i se va permite să depună cererele de plată la final de an, în așa fel încât să poată încasa granturile europene pentru a asigura continuarea investițiilor și pentru a fi menținute echilibrele financiare.

„Ținta de deficit pe care ne-o propunem pentru anul viitor trebuie să se apropie de 6%. Pentru asta, așa cum v-am spus, măsurile care le vom adopta în luna noiembrie și în pregătirea bugetului vor fi determinante și Guvernul își propune să adopte aceste măsuri în așa fel încât să menținem capacitatea țării noastre de a avea acces pe piețe, să menținem o stabilitate economică care, din a doua jumătate a anului, să își arate rezultatele și să putem trece cât mai repede posibil prin această perioadă dificilă”, a mai spus premierul Ilie Bolojan.