Bolojan: TVA-ul și alte taxe nu vor crește anul viitor. Singura soluție este reducerea cheltuielilor

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că în 2026 nu vor crește taxele sau TVA-ul, dar corectarea deficitului bugetar necesită reducerea cheltuielilor publice.
Rareș Mustață
06 nov. 2025, 20:12, Economic

Premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul nu are în vedere majorarea taxelor sau a TVA-ului în 2026, însă a subliniat că este esențială reducerea cheltuielilor pentru corectarea deficitului bugetar.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi seară, la Digi24, că nu vor exista creșteri de taxe sau de TVA în bugetul pentru anul viitor, dar a avertizat că menținerea echilibrului economic depinde de reducerea cheltuielilor publice și de o construcție bugetară realistă.

„TVA-ul sau alte taxe nu vor crește anul viitor. Condiția de bază, însă, este să construim un buget serios, care să se bazeze pe realitate, nu pe proiecții fără fundament”, a spus Bolojan.

Șeful Guvernului a explicat că România nu poate evita efectele unui deficit bugetar ridicat, indiferent cine se află la conducere. „Ca să corectăm acest deficit, trebuie să ne reducem cheltuielile. Nu avem altă posibilitate. Doar așa putem avea un buget echilibrat și să asigurăm fonduri pentru investiții”, a adăugat premierul.

Bolojan a menționat că o parte semnificativă a investițiilor depind de cofinanțări din fonduri europene și din bugetele naționale, amintind de proiecte majore de infrastructură, precum autostrăzile și drumurile naționale, dar și de investițiile locale.

„Aprobarea bugetului nu este doar un act birocratic. Ea are efecte importante asupra stabilității economice a țării și asupra administrației. De pregătirea serioasă a acestuia depinde cum va arăta anul viitor”, a mai spus premierul.