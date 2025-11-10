Buzoianu anunță că se ia în calcul extinderea RetuRO în mediul rural: Trebuie să dăm aceleași oportunități și oamenilor din rural să recicleze în aceleași condiții”

În cadrul emisiunii „România Politică” de la Prima News de luni seara, Diana Buzoianu a declarat că sistemul RetuRO este un sistem care funcţionează în toate statele UE și că în prezent există „o discuţie foarte amplă de standardizare a costurilor şi de a da anumite metodologii foarte clare pentru Returo şi pentru retailer, ca, în sfârşit să nu mai existe discuţii legate de costurile inegale care au fost date pentru anumiţi retaileri. Aici vom standardiza lucrurile şi asta este un lucru care se va întâmpla, chiar vom pune în transparenţă zilele acestea această metodologie”.

Totodată, ministra Mediului a mai vorbit și despre combaterea metodelor de fraudare a sistemului de Garanție-Returnare.

„Al doilea lucru care este foarte important este să lucrăm inclusiv la opri fraudarea sistemului, pentru că există metode de fraude. (…) Suntem în stadii destul de avansate pentru a da niște ordine care să clarifice, inclusiv partea aceasta de fraudare, să oprim căile care au fost descoperite până în momentul de față. Noi vom fi aici să le oprim pe fiecare în parte odată ce le descoperim și să și sancționăm oamenii care încearcă asta”, a spus Buzoianu la Prima News.

Se ia în calcul extinderea RetuRO în mediul rural

În plus, Diana Buzoianu a mai afirmat că se ia în calcul extinderea sistemului, respectiv în mediul rural, unde în prezent nu există o infrastructură bine pusă la punct.

„Pe de-o parte, să ducem zona de infrastructură pe RetuRO și în rural, adică să avem RVM-uri, mașinile, aparatele respective și în rural, unde astăzi nu există o infrastructură chiar așa de bine pusă la punct. Și aici suntem în discuții cu RetuRO pentru a modifica legislația, să creăm o mai mare flexibilitate de cum putem să punem aceste RVM-uri. (…) Există această inegalitate între rural și urban și, până la urmă, trebuie să dăm aceleași oportunități și oamenilor din rural să recicleze în aceleași condiții, așa cum se reciclează și în orașele mari din România”, a mai afirmat Buzoianu.

Sursa video: Prima News