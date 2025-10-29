Câciu: Oana Gheorghiu, o doamnă extraordinară din perspectivă civică, dar trebuia consens în coaliție

O decizie cu a fost nominalizarea Oanei Gheorghiu pentru postul de vicepremier se ia prin consens în coaliție, spune la RFI deputatul social-democrat Adrian Câciu, care susține că o respectă pe cofondatoarea asociației „Dăruiește viață”, care este „o doamnă extraordinară, din perspectivă civică”.

Adrian Câciu spune despre nominalizarea Oanei Gheorghiu pentru postul de vicepremier că „sunt două lucruri care s-au încălcat. În primul rând, orice numire de ministru, viceprim-ministru, se face prin consens în coaliție. Acest Guvern este susținut de coaliție, astfel încât toată lumea trebuia întrebată, asta este o chestie de principiu, pe care domnul premier a încălcat-o”.

Deputatul PSD atrage atenția că propunerea trebuia discutată mai întâi în coaliție: „Nu am să comentez prea tare declarațiile doamnei respective cu privire la administrația americană, însă este o problemă de imagine, pe care ar trebui să o explice domnul Bolojan, pentru că suntem într-o situație destul de complicată în relația cu SUA și nu ne permitem să avem astfel de elemente care să ne agraveze relația cu partenerul nostru strategic. Eu cred că trebuia întâi discutată această propunere”.

Adrian Câciu spune că o respectă pe Oana Gheorghiu: „Nu am nimic cu doamna respectivă, este o doamnă extraordinară, din perspectivă civică, a făcut lucruri pe care statul nu a fost în stare să le facă zeci de ani de zile, deci aici are respectul meu, dar din perspectiva așezării administrative, cred că trebuie revenit la o altă abordare”.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut premierului Ilie Bolojan să retragă propunerea.