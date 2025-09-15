Prima pagină » Politic » Care sunt principalele priorități ale președintelui Nicușor Dan? Răspunsul său

Președintele României, Nicușor Dan, a prezentat principalele sale priorități: Este vorba despre echilibrul politic, securitate și strategia economică a României. Totodată, el a vorbit despre principalele repere economice din România următorilor ani.
Petru Mazilu
15 sept. 2025, 21:32, Politic

„Prima este de a contribui și eu la echilibrul acestei coaliții ”, a explicat Nicușor Dan, luni seara, în timpul unui interviu acordat Atena 3 CNN.

A doua „este toată discuția care ține de securitate”, inclusiv discuțiile despre finanțarea marilor proiecte și corelarea cu partenerii, a adăugat Nicușor Dan.

„A treia este de a defini o strategie economică… care se referă la energie, la investiții, strategia noastră pe resurse minerale, care sunt partenerii cum dezvoltăm inteligența artificială”, a mai spus Dan adăugând că strategia va fi conturată în interval de un an.

De asemenea, pe agenda președintelui se află și numirea unor noi șefi la serviciile secrete.

„Este o discuție cu liderii partidelor, este o discuție serioasă și nu vreau să o deteriorez prin afirmații pe care le fac în spațiul public (…) Nu este principala problemă, este pe locurile trei, patru”, a comentat Nicușor Dan.

Președintele a enumerat și principalele repere economice ale României în următorii ani.

„În 2026 în sfârșit vom stabiliza deficitul și vom adera la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. (…) În 2027 vom începe să extragem gaz din Marea Neagră (…) În 2028 vom termina autostrada care leagă Portul Constanța de vestul Europei”, a precizat președintele Nicușor Dan.