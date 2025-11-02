Care va fi prioritatea numărul unu pentru Capitală a lui Cătălin Drulă

Drulă a vorbit despre principalele probleme ale Bucureştiului şi a criticat modul în care sunt cheltuiţi banii publici.

„Primăria nu are bani pentru siguranţa oamenilor, dar are pentru fântâni cântătoare. Cu banii de pe o astfel de fântână s-ar putea construi 200 de treceri de pietoni supraînălţate. O mămică ar fi putut fi în viaţă astăzi dacă în locul spectacolului cu lumini am fi avut o trecere sigură”, a declarat Drulă.

El a dat ca exemplu intersecţia Bulevardului Mihalache cu strada Alexandru Constantinescu, unde o trecere de pietoni măsoară 45 de metri: „Un pieton în vârstă sau o persoană cu mobilitate redusă este expusă traficului pe o distanţă uriaşă, deşi problema se putea rezolva din proiectare.”

Drulă a amintit şi demersul său din februarie, când a cerut Primăriei Capitalei să instaleze treceri de pietoni supraînălţate între Parcul Izvor şi Palatul Parlamentului, măsură implementată recent.

Candidatul USR a vorbit şi despre alte priorităţi: reducerea riscului seismic, programe antidrog în şcoli şi planificare urbană bazată pe criterii de siguranţă şi eficienţă. „

Trebuie să intervenim acolo unde riscul este cel mai mare şi unde putem salva cele mai multe vieţi, în cel mai scurt timp”, a spus el.