Cătălin Drulă: Dacă aș fi primar, vrem să luăm metroul și să-l intregăm cu STB / Dacă nu ies eu primar, cred că nu veți circula până la aeroport în următorii opt ani

„Dacă nu ies eu primar, cred că nu veți circula până la aeroport în următorii opt ani. Dacă aș fi primar, vrem să luăm metroul și să-l integrăm cu STB. Vrem să facem reforma bugetară care înseamnă 1 miliard de euro în plus pentru Capitală, bani de investit în proiecte mari. Evident că voi termina M6, pentru că e deja început, și l-am putea avea mai repede. Guvernul central, din ce știu eu despre situația finanțelor României, nu are resursele. Sectorul spre aeroport e finanțat în mare parte din bani de la buget, posibil cu un credit japonez, dar oricum insuficient față de valoarea proiectului”, a declarat Drulă în cadrul unui interviu acordat G4Media.

Acesta a precizat că o soluție pentru transportul mai eficient la aeroport ar fi trenurile sau autobuzele cu bandă dedicată, spunând că puține dintre capitalele europene beneficiază de transport direct cu metroul până la aeroport.

Întrebat de ce a respins proiectul unei magistrale de metrou care să ducă până la Aeroportul Otopeni, în ciuda aglomerației din zona de nord a Capitalei, acesta a precizat că proiectul nu era unul fezabil, și că „există nevoi mult mai mari”.

„N-am respins această rută. Am cerut un studiu care a venit foarte rapid. Deci e vorba de o lună, două al Băncii Europene de Investiții cu experți care să vadă fezabilitatea celor două segmente ale proiectului. Cel de sud, adică de la stația 1 Mai până la centru comercial Băneasa era fezabil și asta știam dinainte.

Și acolo nu s-a întâmplat, cum să spun, niciun fel de întârziere. Era vorba de sectorul de Nord, care nu beneficiază de vreun fel de fonduri nerambursabile, deci îl vom plăti pe deficit în mare parte din buget, care este foarte, foarte scump, de acolo până la Aeroportul Otopeni. Și studiul Băncii Europene de Investiții arată o rentabilitate negativă. Nu e vorba doar de banii care trebuie investiți în construcție, e vorba de o oportunitate. Pentru că dacă faci metrou M6, nu faci metro M5, sau nu faci metro M4 sud sau nu faci metro M7.

„În momentul în care faci un proiect, inevitabil trebuie să renunți la altul”

O vrăjeală, o să-i spun chiar așa colocvial, pe care o servec politicienii de obicei este că se poate și, și, și, și. Nu. În momentul în care ai investit și faci un proiect, inevitabil trebuie să renunți la altul. Și cred că există nevoi mult mai mari. Metrourile funcționează și sunt eficiente atunci când sunt pline, cum este M2, când fiecare tren care vine o dată la 3min sau la 4min este plin cu 1000 de pasageri. În acea zonă a Capitalei, inclusiv în Otopeni, este o destitate foarte, foarte mică a locuirii. Costurile sunt foarte mari, iar inclusiv subvenția anuală doar pentru a susține acea linie cred că se ridică undeva la 100-150 de milioane de euro”, a declarat Drulă.

Întrebat dacă extinderea până la Aeroportul Otopeni ar fi mai bună sau mai puțin benefică, Cătălin Drulă a declarat că există deja o linie Otopeni – Gara de Nord.

„Pentru cine nu știe. Este un metrou care de la Otopeni va face până la Gara de Nord. Cred că 38min cu 14 stații și ești în Gara de Nord. De unde pentru a te lega de rețeaua centrală a Bucureștiului, poate ai treabă la Universitate sau al a Uniri, mai trebuie să schimbi metroul de vreo două ori. În acest timp, autobuzul 100, care este doar un autobuz, merge pe ruta asta până la Unirii și are bandă unică începând de la de la Casa Presei Libere și merge ca vântul și ca gândul”, a declarat Drulă.

Întrebat de ce bucureștenii din nordul Capitalei nu ar putea beneficia de metrou precum alte zone din oraș, drulă a precizat că trebuie să existe o ordine logică a priorităților.

„Îmi doresc să beneficieze toți cetățenii din București. Într-o ordine logică a priorităților, și din partea de nord avem singurul tren urban care funcționează în București. Adică trenul de la Aeroportul Otopeni te duce în 20min în Gara de Nord. E mai rapid decât eventualul metrou”, a declarat acesta.

Deciziile de construire ale unei magistrale de metrou trebuie luate în funcție de nevoi

Tot legat de construirea unei magistrale de metrou până la aeroport, Drulă a precizat că deciziile trebuie luate în funcție de nevoi.

„Repet, deciziile acestea trebuie luate în funcție de nevoi, nu de ce îi trece fiecăruia prin cap ca un proiect tichie de mărgăritar. Proiectele – tichie de mărgăritar ne duc la o un hop. Un pod hobanat, de ăsta cu cabluri peste Ciurel, extraordinar de scump, care a consumat bugetul Capitalei pe trei-4 ani de zile și care este sub folosit. Ne duc la coviltirele cu luminițe ale domnilor Negoiță și Băluță. Un pasaj care de fapt nu respectă planul de mobilitate urbană durabilă, care trebuia să aibă și tramvai și a blocat acolo cumva dezvoltarea tramvaiului pe inelul median. Deciziile astea trebuie luat rațional, trebuie întotdeauna să te gândești nu unde pot eu să ieși cel mai bine în 2-3 ani ca primar și să zică lumea uite, bă, l-am văzut pe ăla, a pus niște luminițe pe o chestie, pe ăsta îl mai votăm.

Ci unde faci un bine acestui oraș pe termen de 20-30 de ani. Îmi doresc să avem o rețea mult mai amplă de metrou. Dar, repet, atunci când alegi o investiție, renunți la alta. Acum această dezbatere este numai în trecut, pentru că metrou se face oricum. Și mai bine facem ce putem mai bine din el, deși mă întreb de unde va avea Guvernul central bani să-l finanțeze. Din ce știu eu nu există resursele pe următorii ani, nu numai pentru acest proiect, dar pentru multe altele”, a declarat Băluță la G4Media.