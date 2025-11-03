Care sunt planurile candidatului la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, pentru modernizarea Bucureștiului. Drulă: „Îmi doresc să luăm metroul la capitală și să-l integrăm cu STB-ul”

Candidatul la alegerile pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat luni, într-un interviu acordat pentru Antena 3 CNN, că își propune să realizeze schimbări majore pentru București, inclusiv extinderea rețelei de metrou și reabilitarea marilor bulevarde.

În viziunea lui, extinderea rețelei de metrou este o prioritate pentru dezvoltarea orașului și pentru reducerea traficului din Capitală.

„Eu îmi doresc să luăm metroul la capitală și să-l integrăm cu STB-ul și să facem linia de metrou M5 de la Eroilor la Universitate la Iancului. Avem un referendum care spune că și poporul este suveran pe decizie, da? Am depus legea de implementare a acestui referendum în Parlament, care spune că avem un buget unic metropolitan la acel sistem care a fost în aplicare în România până în 2001, când, mă rog, Adrian Năstase l-a schimbat”, a explicat Drulă.

Cătălin Drulă a mai precizat că, dincolo de proiectele pentru transportul subteran, își propune reabilitarea marilor bulevarde din oraș și îmbunătățirea liniilor de tramvai, care în multe zone se află într-o stare deosebit de gravă.

„Pe locul doi, reabilitări de bulevardele mari ale capitalei. Vă dau un singur exemplu. Bulevardul Ion Mihalache e într-o stare dezastruoasă. Pachetul de proiecte de linii de tramvai. Spre exemplu, linia 23 pe Calea Dudești sare tramvaiul de pe șine. Continuarea între tramvaiul din Rahova și cel care merge pe zona Colentina, deci o diagonală a Capitalei.”, a menționat Drulă.

Drulă a vorbit și despre planurile de refacere a piețelor și spațiilor publice centrale, despre care a spus că trebuie transformate în locuri vii, accesibile și prietenoase cu locuitorii orașului.

„Regenerarea unor zone urbane ample, cum ar fi piețele mari, Piața Victoriei, Piața Revoluției, care acum sunt parcări. Regenerarea urbană înseamnă să împărțim acel spațiu mai echitabil, să aibă și spațiu verde, să aibă o zonă pietonală, să fie terase, să putem trăi și să ieșim în oraș. Evident, toate aceste lucruri costă bani.”, a explicat Cătălin Drulă.

Pe lângă aceste subiecte discutate, el a explicat și că aplicarea referendumurilor votate de bucureșteni reprezintă fundamentul pentru punerea în practică a tuturor planurilor enumerate.

De asemenea, candidatul la Primăria Bucureștiului a declarat că fără implementarea lor, orice strategie de dezvoltare urbană rămâne doar la nivel de intenție.

„Fără implementarea referendumului, eu o să fiu onest și o să vă spun, pe drumul onest că e menționat acolo, că nu se pot face prea multe lucruri. Și asta o spune și Nicușor Dan.”, a spus Drulă.

„Munca pe care a făcut-o Nicușor Dan mie îmi permite acum să discut pe baza unor referendumuri deja adoptate de bucureșteni. Și principalul aspect în această campanie mi se pare să discutăm despre un buget unic metropolitan al Capitalei, despre implementarea referendumului pe urbanism, să nu mai avem ghetouri urbane aprobate de primarii de sector, ci să avem un urbanism unic. Adică cele două referendumuri la care bucureștenii au spus da în proporție de aproape 70%.”, a mai adăugat Cătălin Drulă.