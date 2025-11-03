Prima pagină » Politic » De la neutralitate la susținere: Nicușor Dan, alături de Drulă în cursa pentru Primăria Capitalei / Președintele afirma în luna mai că nu se va implica în campania electorală

De la neutralitate la susținere: Nicușor Dan, alături de Drulă în cursa pentru Primăria Capitalei / Președintele afirma în luna mai că nu se va implica în campania electorală

Președintele Nicușor Dan a fost prezent duminică, la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă, din partea USR, pentru alegerile pentru Primăria Capitalei. Cu toate acestea, în urmă cu aproape șase luni, acesta declara că, în cazul în care va deveni președinte, nu va susține vreun candidat la fotoliu de primar general al Bucureștiului.
Care sunt planurile candidatului la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, pentru modernizarea Bucureștiului. Drulă: „Îmi doresc să luăm metroul la capitală și să-l integrăm cu STB-ul”
Care sunt planurile candidatului la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, pentru modernizarea Bucureștiului. Drulă: „Îmi doresc să luăm metroul la capitală și să-l integrăm cu STB-ul”
Cătălin Drulă: Eu consider ca un om care a condus acest oraș are o gândire despre acest oraș
Cătălin Drulă: Eu consider ca un om care a condus acest oraș are o gândire despre acest oraș
Sorin Grindeanu on Nicușor Dan’s participation in Drulă’s launch: He needs support
Sorin Grindeanu on Nicușor Dan’s participation in Drulă’s launch: He needs support
Singurul fost lider PSD pe care Grindeanu nu l-a invitat la congres. Grindeanu: E dreptul meu
Singurul fost lider PSD pe care Grindeanu nu l-a invitat la congres. Grindeanu: E dreptul meu
Grindeanu: România are nevoie de o lege nouă pe pensiile magistraților
Grindeanu: România are nevoie de o lege nouă pe pensiile magistraților
Departamentul Politic
03 nov. 2025, 14:35, Politic

Președintele Nicușor Dan a participat, duminică, la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă pentru alegerile pentru Primăria Capitalei, care vor avea loc pe 7 decembrie.

Șeful statului a transmis în cadrul evenimentului un mesaj de sprijin pentru Drulă şi a vorbit despre direcţiile pe care trebuie să le urmeze administraţia bucureşteană.

„Am trăit împreună ultimii cinci ani şi cred că am reuşit să schimbăm nişte lucruri. Definiţia acestor ani ar fi lupta lungă între infrastructură şi panseluţe”, a spus Nicuşor Dan.

„Ca locuitor al acestui oraş şi ca preşedinte, mă interesează direcţia în care merge Bucureştiul. Vă încurajez să continuaţi şi veţi avea în mine un partener”, a mai spus Nicușor Dan membrilor USR prezenţi la evenimentul de lansare a candidaturii lui Drulă.

Ce spunea Nicușor Dan acum șase luni în privința susținerii unei candidaturi

Cu toate acestea, în urmă cu aproape șase luni, cu câteva zile înainte de turul doi al alegerilor prezidențiale din mai 2025, Nicușor Dan afirma, în cadrul unei dezbateri electorale la Antena 3 CNN, că nu se va implica în campania electorală pentru desemnarea noului edil al Capitalei.

„Bucureștenii vor ști singuri să aleagă care este primarul potrivit, în ipoteza în care eu ajung președinte. Nu mă voi implica în campania electorală”, afirma la momentul respectiv Nicușor Dan.