Primul interviu acordat de Nicușor Dan de la preluarea mandatului: Ce spune despre pensiile magistraților și despre vizita în SUA / Nicușor Dan: Guvernul va veni cu un pachet de reducere de 10%

Nicușor Dan: Progresiști sau conservatori, mare parte din români sunt prooccidentali

„Eu în turul doi de alegeri prezidențiale m-am confruntat cu președintele AUR și i-am reproșat că e populist, adică nu vorbește pe cifre, că este prorus și nu prooccidental, că instigă la ură în societate și că nu înțelege că România nu poate să funcționeze economic într-un model total fără o colaborare cu o piață internațională. Deci astea au fost niște linii de demarcație cu ceea ce eu numesc populismul României. Și eu cred că asta e o linie de demarcație corectă”, a spus Nicușor Dan, la Antena 1.

Președintele României, despre șefiile serviciilor: Când o să fie un consens o să-l anunțăm

Președintele Nicușor Dan a declarat că România are nevoie de stabilitate și că numirile la șefia serviciilor de informații vor fi făcute doar după ce va fi consens între toate instituțiile implicate în proces.

Acesta a adăugat că discuțiile se desfășoară fără complicații, nefiind tensiuni între părțile implicate în proces.

„Sunt niște oameni care să aibă experiență de viață, să fie capabili să coordoneze mulți oameni și care să aibă o abilitate politică de a se mișca între foarte multe interese”, a susținut Dan despre potențialii candidați la șefia serviciilor.

Nicușor Dan, despre reforma administrației: Guvernul va veni cu un pachet de reducere de 10%

Președintele României, Nicușor Dan a declarat că Guvernul urmează să vină în Parlament cu un pachet de reducere cu 10% a aparatului local, ca parte a reformei administrației publice.

Joi, la Antena 1, Dan a explicat că în acordul și programul de guvernare se prevedea inițial o reducere de 20% a posturilor atât în instituțiile statului național, cât și în cele locale, fără să fie stabilit un termen clar pentru implementare.

Nicușor Dan confirmă invitația pentru vizita în SUA. Când ar putea să aibă loc

Președintele Nicușor Dan spune că invitația pentru vizita în Statele Unite există, dar că vizita „mai degrabă nu va fi anul acesta”.

„Invitația există”, a spus șeful statului într-un interviu acordat Antenei 1.

El a spus că își dorește ca această vizită să fie bine pregătită.

Președintele Dan își dorește ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc cât mai repede

alegerile Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la Antena 1, că își dorește capentru Primăria Capitalei să aibă loc cât mai repede. „Eu mi-aș dori ca ele să fie cât mai, dar, bineînțeles, n-aș vrea ca acest subiect să altereze colaborarea care există în momentul ăsta în coaliție”, spune Nicușor Dan. „Trebuie să fim toți într-o barcă și n-avem voie să o zgâlțâim prea mult, ca să nu cădem cu toții din ea”.

Șeful statului a spus că nu se va implica în campania electorală pentru PMB.

Nicușor Dan, despre pensiile magistraților: „Nu e admisibil ca în orice domeniu pensia să fie egală cu salariul”

Președintele Nicușor Dan a declarat că reforma pensiilor speciale pentru magistrați trebuie implementată subliniind că nu este admisibil ca pensia să fie egală cu salariul.

„Am spus că nu e admisibil ca în orice domeniu pensia să fie egală cu salariul, pentru că în felul ăsta îl încurajez pe omul care poate să muncească și poate să aducă valoare societății să se ducă la pensie, ceea ce, din păcate, mulți magistrații au făcut-o în momentul în care erau la vârful experienței lor profesionale”, a declarat Dan.

Nicușor Dan: În timp ce noi discutam despre reduceri, unele ministere au început să arunce cu banii

Președintele Nicușor Dan a spus, joi seara, la Antena 1, că în timp ce coaliția discuta despre reduceri de cheltuieli, unele ministere au început să arunce cu banii din buget, să îi aibă deja cheltuiți.

Președintele Nicușor Dan spune că el crede că „era posibil să evităm asta”, răspunzând, la Antena 1, unei întrebări referitoare la creșterea TVA.

El a spus că nu este posibilă o nouă creștere de TVA.

Ce notă își dă Nicușor Dan după primele 100 de zile de mandat

„Cred că au fost trei lucruri importante. Unul, am avut o provocare cu formarea unui guvern care să fie stabil. Asta s-a întâmplat. După care am avut o provocare cu deficitul. Și, din fericire, până acum, lucrurile sunt sub control. Adică am avut cele două evaluări de la agențiile de rating și România și-a păstrat statutul de recomandat investitorilor. Asta e lucrul important. Și apoi o prezență externă care a fost, în opinia mea, consistentă cu foarte multe prezențe și la reuniuni și în discuții bilaterale, care era necesară pentru Europa. Lumea voia să vadă ce se întâmplă în România, o țară care a avut alegeri anulate, care este direcția. Cam asta e rezumatul celor 100 de zile”, a spus președintele la Antena 1.

Întrebat ce notă și-ar acorda, el a spus „Tot timpul… eu sunt o persoană exigentă. 7-8, așa ceva”.

Întrebat ce ar fi făcut diferit, șeful statului a afirmat: „Tot timpul te gândești că ai fi putut să faci lucrurile într-o altă ordine. Dar, una peste alta, eu cred că astea au fost obiectivele și ele au fost atinse”.