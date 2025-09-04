Prima pagină » Politic » Nicușor Dan: În timp ce noi discutam despre reduceri, unele ministere au început să arunce cu banii

Președintele Nicușor Dan a spus, joi seara, la Antena 1, că în timp ce coaliția discuta despre reduceri de cheltuieli, unele ministere au început să arunce cu banii din buget, să îi aibă deja cheltuiți.
Președintele Nicușor Dan spune că el crede că „era posibil să evităm asta”, răspunzând, la Antena 1, unei întrebări referitoare la creșterea TVA.

El a spus că nu este posibilă o nouă creștere de TVA.

„În momentul în care noi discutam la jumătatea lui 2025, din păcate multe din ministere și unele dintre ele chiar în timp ce noi discutam, au început să arunce cu bani, să contracteze banii pe care aveau în buget, astfel încât pe partea de investiții să îi aibă deja cheltuiți în momentul în care guvernul vine și le cere să mai reducă”, a declarat șeful statului.

El a spus că în 2026 vor fi puse de la început „niște limite”, astfel încât „avem o stabilitate mult mai mare”.