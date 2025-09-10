Ce spune Elena Lasconi despre anularea alegerilor: „A fost o lovitură de stat”

Invitată miercuri la emisiunea „Ai Aflat” cu Ionuţ Cristache, prezentată de Gândul, Elena Lasconi a afirmat: „O lovitură de stat pentru că, dacă exista pericolul (dar nu era acest pericol pentru că aveam informaţia de două zile că eram în faţa lui Georgescu) să iasă Georgescu, din punct de vedere legal putea să invalideze şi aveau şi scrisă invalidarea candidaturii dacă cumva exista acest risc”.

„Se presupune că el ar fi câştigat şi ar fi fost preşedintele României votat, CCR putea să îl invalideze pentru că ar fi fost influenţe străine. Problema nu era el, problema eram eu”, afirmă Elena Lasconi.

Legat de voluntarii lui Nicuşor Dan, care se ocupă de filmarea preşedintelui, Lasconi îi îndeamnă să o ajute şi pe ea cu materialele de campanie.

„Eu ştiam că vreau să candidez la primărie, fiindcă vreau să schimb ţara asta în bine. Am apelat la colegii mei să vină voluntar să mă filmeze, pentru că aş vrea să inspir fetele să intre în politică. Nu am reuşit să fac asta pentru că nu am bani. Acum fac apel la voluntarii lui Nicuşor să vină să mă filmeze şi să mă pozeze şi pe mine, precum şi lucrurile care se întâmplă la Câmpulung. Mi se pare penibil să mă duc cu telefonul şi să vorbesc de una singură. Eu cred că ar trebui să revenim cu picioarele pe pământ, iar Nicuşor Dan să înţeleagă că românii nu sunt proşti şi să nu o mai dea după cireş, ci să spună exact care este rolul acelor voluntari”, a transmis acesta.