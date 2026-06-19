Ce spune președintele CSM, întrebat dacă deciziile de joi care vizează politicieni i se par coincidențe

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii a vorbit despre protestul anunțat de mai multe organizații neguvernamentale pentru vineri în Capitală.

Protestul este anunțat de organizațiile civice „Rezistența”, „Corupția ucide”, „Inițiativa România” și „Asociația MEA”, într-o postare publicată pe Facebook. Potrivit organizatorilor, manifestația ar urma să dureze patru ore.

„România e sub asediu! Când tot sistemul se luptă din răsputeri să nu se schimbe nimic este timpul să ieșim iar în stradă”, au scris organizatorii în descrierea evenimentului.

Liviu Odagiu spune despre acest protest că este „o manifestare permisă de regulile democratice” și că „niciodată Consiliul Superior al Magistraturii nu a avut nimic împotriva modului și a manifestărilor din spațiu public ale organizațiilor neguvernamentale”.

El adaugă că a citit convocarea la manifestare dar că „nu am înțeles dacă se protestează împotriva a ceva sau pentru a se susține ceva”.

„Nu intru în asemenea speculații”

Șeful CSM a fost întrebat dacă ziua de joi i s-a părut o coincidență, după deciziile luate în ceea ce privește PNL-ul, pe Ciprian Ciucu și pe Dominic Fritz.

„Nu intru în asemenea speculații. Două dintre dosarele la care dumneavoastră ați făcut referire mai sunt, cred că, încă pe rol. Un al treilea pare a fi soluționat definitiv și pare a naște în mediul politic divergențe ample. Nu doresc să intru într-o asemenea controversă. Singurul lucru pe care pot să-l afirm cu certitudine este acela că instanțele române sunt instanțe profund europene care în activitatea lor aplică exclusiv regulile de drept și care soluționează și garantează drepturi și libertăți cetățenești. Restul speculațiilor politice nu sunt în domeniul meu și nu vreau să fac niciun fel de considerație”, a spus Liviu Odagiu.