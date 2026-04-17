Ce va face PSD-ul în cazul unei crize politice? Grindeanu: Suntem dispuși la rezolvare rapidă. Depinde și „de ceea ce vom avea noi ca și cerințe”

„Noi suntem dispuși, rapid, după decizia de luni, dacă va fi una de tipul retragerii de la guvernare, să participăm activ la rezolvarea rapidă a unei crize politice. Dar ținând cont de ceea ce vom avea noi ca și cerințe”, a afirmat Grindeanu, la o conferință de presă susținută la Sediul PSD din Sighetu Marmației.

Grindeanu a respins ideea că PSD ar acționa sub presiune sau teamă și a subliniat că opțiunea partidului ține de responsabilitate politică.

„Nu ne temem. Aici nu-i cu teamă. Nu există această noțiune. Noi, luni, luăm o decizie. Votează și aleși locali, cei aproape 1700 de primari și consilierii județeni și deputații. Nu votează doar conducerea partidului, votăm vreo 5000 de oameni și votăm în mod rațional, lucid, calea pe care să meargă PSD”:

„Indiferent de culoarea politică, indiferent că ești de stânga, de dreapta, de centru, de extreme, nu cred că ești un om rațional, nu cred că îți dorești să o duci din ce în ce mai rău, nu-ți dorești să ai din ce în ce mai mult șomeri, nu-ți dorești ca inflația să se mențină la 10%, nu-ți dorești ca puterea de cumpărare a pensionarilor, de exemplu, să scadă cu 25% în ultimele șase luni, îți dorești ca toți acești indicatori să revină pe o pantă, să spunem, ascendentă”, spune Grindeanu.

Totodată, liderul PSD critică funcționarea actualei coaliții de guvernare. „În acest moment, cel mai grav lucru, din punctul meu de vedere, legat de această guvernare, dincolo de indicatorii macroeconomici, care sunt foarte importanți și că direcția e proastă, e faptul că a devenit aproape neguvernabilă România. Și s-a pierdut speranța”.

„Vom avea o nouă realitate de luni încolo, o nouă realitate politică, care va fi una nouă nu doar pentru PSD, ci și pentru PNL și pentru USR și pentru AUR, la care unii vor dori să se alieze, să facă o nouă coaliție”.