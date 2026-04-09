Cel mai bogat om din Ucraina a venit să își ia rămas bun de la Mircea Lucescu / Gest emoționant al lui Gică Popescu

UPDATE: Cel mai bogat om din Ucraina a venit în România să îl omagieze pe Mircea Lucescu

Rinat Akhmetov, cel mai bogat om din Ucraina și patronul clubului de fotbal Șahtior Donețk, a venit la catafalcul lui Mircea Lucescu pentru a-și prezenta omagiile.

Mircea Lucescu a fost antrenorul echipei, iar sub conducerea sa, Șahtior a câștigat opt titluri de campioană a Ucrainei. Tot în perioada în care a antrenat echipa, Șahtior a devenit o echipă extrem de importantă în Europa, participând aproape în fiecare an în grupele UEFA Champions League.

UPDATE: Gică Popescu a ajuns la catafalc

Un alt căpitan al Generației de Aur a ajuns la catafalcul lui Mircea Lucescu. Este vorba de Gică Popescu. Acesta a ajuns în jurul orei 16.00 și a adus o coroană uriașă de flori. Acesta a purtat singur coroana de la mașină până la în Arenă, unde se află depus sicriul lui Lucescu.

Pe coroană scrie „Sincere condoleanțe. Fam. Popescu”.

Acesta l-a îmbrățișat pe Răzvan Lucescu, apoi a urcat și s-a închinat în fața sicriului lui Mircea Lucescu, iar apoi, vizibil emoționant, Gică Popescu a sărutat drapelul așezat peste sicriul marelui antrenor.

UPDATE Traian Băsescu a ajuns la Arena Națională

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a ajuns joi la Arena Națională, pentru a-i aduce un ultim omagiu fostului selecționer al României, Mircea Lucescu. El a avut o scurtă discuție și cu Răzvan Lucescu, fiul fostului antrenor, lângă catafalc.

„N-am de spus decât un singur lucru. Respect pentru Mircea Lucescu. A avut o viață dedicată sportului și României. Respect pentru Lucescu”, a declarat Traian Băsescu la Arena Națională.

UPDATE Ciucu, vizibil emoționat la catafalc

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a venit la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu.

Acesta a adus o coroană de flori sub forma unei mingi de fotbal și a ținut un scurt moment de reculegere în fața sicriului.

La ieșirea de pe Arena Națională, Ciucu a declarat jurnaliștilor că „este un moment pentru familie, nu pentru politicieni”, întrebat de jurnaliști ce gânduri are la moartea lui Mircea Lucescu și a spus că a transmis un mesaj personal familiei marelui antrenor.

UPDATE Noul stadion al echipei Dinamo se va numi Mircea Lucescu

Autoritățile au decis că noul stadion al echipei Dinamo se va numi Mircea Lucescu.

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a făcut anunțul joi. El a vorbit despre „marele” Mircea Lucescu și a transmis că în semn de respect pentru antrenorul decedat marți, la vârsta de 80 de ani, viitorul stadion din Ștefan cel Mare îi va purta numele.

„Am inițiat demersurile”, a spus Predoiu la ieșirea de pe Arena Națională, acolo unde se desfășoară ceremoniile funerare dedicate lui Mircea Lucescu.

UPDATE Cătălin Predoiu a adus un omagiu lui Mircea Lucescu

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a adus un omagiu lui Mircea Lucescu.

Acesta a mers la Arena Națională, acolo unde este depus sicriul cu trupul neînsuflețit al marelui antrenor.

Predoiu a depus și o coroană, din partea MAI, l-a salutat pe Răzvan Lucescu, apoi a ținut un scurt moment de reculegere.

UPDATE Guvernul României, moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu la începutul ședinței

Guvernul României a început ședința de joi cu un moment de reculegere dedicat legendarului antrenor Mircea Lucescu, la inițiativa premierului Ilie Bolojan.

„La propunerea premierului Ilie Bolojan, Guvernul a început ședința de astăzi cu un moment de reculegere în memoria legendarului antrenor Mircea Lucescu”, a anunțat Guvernul pe pagina oficială de Facebook.

Știrea inițială:

Premierul Ilie Bolojan a adus un ultim omagiu lu Mircea Lucescu la Arena Națională, acolo unde sicriul cu trupul neînsuflețit al antrenorului a fost depus încă de miercuri.

Șeful Executivului a ținut un scurt moment de reculegere și a schimbat câteva cuvinte cu Răzvan Lucescu, fiul marelui antrenor.

La ieșirea din Arena Națională, premierul a făcut o scurtă declarație, spunând că Mircea Lucescu a avut o „carieră prestigioasă”.

După Ilie Bolojan, și alți politicieni vor merge la catafalc după ora 12:00, pentru a aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu.

Tot joi, suporterii și admiratorii marelui antrenor își vor putea lua rămas bun de la acesta în intervalul orar 10:00-20:00.

Vineri va avea loc înmormântarea. Cortegiul funerar se va îndrepta către Biserica Sfântul Elefterie. Slujba de înmormântare va începe la ora 10:00.

Ultima etapă a funeraliilor va avea loc la Cimitirul Bellu, de la ora 12:20. Înmormântarea va avea loc la 13:10 și va fi marcată de onoruri militare. Participarea la acest moment va fi limitată la familie și invitați apropiați.