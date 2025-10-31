Cele trei direcţii ale PSD după Grindeanu: echipă, apropiere de oameni, excelență în politici

„Noi trebuie să urmărim trei direcţii în acest partid. Unul, să fim o echipă, să ne strângem toţi împreună. Asta pentru că e nevoie ca toţi oamenii să vină înapoi acasă la PSD. Asta va trebui să fie una din direcţiile pe care mergem după 7 noiembrie. Şi pentru asta, cu toţii, trebuie să lăsăm din orgolii, să lăsăm în spate lucrurile care poate n-au fost cele mai bune. Ca să mergem înainte, trebuie să redevenim o echipă, aşa cum am fost de fiecare dată când am câştigat alegerile”, a spus Grindeanu.

A doua direcţie este aceea de clarificare: „Clarificarea doctrinară pe care o să facem simplu. Pe mine mă interesează cel mai mult, după acest congres, să ne reapropiem de oameni, să redevenim acel partid care face politici publice pentru oameni, să redevenim partidul care are legătură cu baza, cu oamenii, cu românii. În momentul în care am încercat să fim altceva decât ceea ce ne-a caracterizat 35 de ani, am pierdut. Am umblat să ne aplaude unii şi alţii care mai comentează pe la televizor, dar care ne urăsc visceral şi care dacă ar putea, ar distruge PSD-ul. Nu asta trebuie să facem noi”.

A treia direcţie se referă la momentul în care „în acest partid se produceau pe bandă rulant politici publice, era un izvor de resursă umană nesecat”.

„De fiecare dată când aveam câte o propunere pentru vreun minister, erau 3, 4, 5 oameni extrem de bine pregătiţi care puteau să conducă acel minister. Lucrurile astea trebuie să reînceapă în PSD, fiindcă pare că am uitat ceea ce ne-a diferenţiat de toţi ceilalţi de până acum”, a afirmat preşedintele interimar al PSD.