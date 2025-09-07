Cinci ore de tensiuni și trei moțiuni de cenzură respinse: Au fost înregistrate 121 voturi

AUR a depus moțiunea de cenzură după ce Guvernul și-a asumat răspunderea pe proiectul care vizează restructurarea ANRE, ASF, ANCOM.

Au fost înregistrate 121 voturi, din care 120 pentru adoptarea moțiunii.

Prezența la ședința comună a celor două camere a fost de 377 de parlamentari.

Parlamentarii au demarat votul pentru a treia moțiune de cenzură în jurul orei 17:55. La fel ca în primele două momente de vot ale moțiunii, deja respinse, parlamentarii puterii doar asigură cvorumul și, atunci când le este strigat numele, răspund „Prezent, nu votez”.

Au trecut deja 5 ore de când aceste moțiunii se dezbat în plenul Parlamentului.

Simion: La grămadă operează numai sistemele totalitare spre care vreți să ne duceți

Președinte AUR, George Simion, a reacționat în plenul Parlamentului, referitor la moțiunea privind restructurarea ANRE, ASF, ANCOM. Liderul AUR susține că are o problemă cu funcțiile de conducere, cu pilele și sinecurile politice.

„Atâta timp cât nu auzi sau nu vrei să auzi că noi avem o problemă cu funcțiile de conducere, cu pilele, cu sinecurile politice și nu cu funcțiile de execuție s-au luat totul la grămadă și s-au lăsat acolo pilele, sinecurile de partid. Odată spuneți că sunteți pentru 0% impozit, altădată spuneți că sunteți împotriva domnului Zgonea și împotriva tuturor pilelor din ANCOM”, a spus Simion.