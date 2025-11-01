Ciprian Ciucu a discutat cu Gunther Krichbaum despre fonduri europene

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunțat sâmbătă, pe Facebook, că a primit vizita ministrului de stat pentru Afaceri Europene al Germaniei, Gunther Krichbaum.

Întâlnirea a avut loc la Primăria Sectorului 6 și a durat aproximativ 40 de minute.

Cei doi au discutat despre rolul pe care trebuie să-l aibă primarii marilor orașe europene, despre atragerea fondurilor europene și modelele de bune practici aplicate la nivel local.

De asemenea, printre temele abordate s-au numărat războiul hibrid purtat de Rusia împotriva democrațiilor europene și ascensiunea curentelor extremiste.

„Primarii capitalelor nu trebuie să fie doar buni administratori, ci și diplomați, figuri reprezentative și interlocutori legitimi ai altor primari de capitale”, a declarat Ciucu.

Vizita oficialului german în România are loc după participarea sa la Forumul de Pace de la Paris, unde a fost lansată inițiativa „StrongerTogether”, un proiect european de consultare publică privind apărarea și reziliența, derulat în colaborare cu ministerele de externe din Franța, Germania, Polonia și think-tankul GLOBSEC