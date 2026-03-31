Ciprian Șerban a discutat cu comisarul european pentru Transport despre proiectele de infrastructură ale României

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, a avut luni o întrevedere cu Apostolos Tzitzikostas, comisarul european pentru Transport. Discuțiile au vizat proiectele actuale și viitoare de infrastructură din România.
Sursa foto: Facebook Ciprian Șerban
Alexandra-Valentina Dumitru
31 mart. 2026, 14:09, Politic

Potrivit ministrului, în cadrul întrevederii au fost analizate investițiile aflate în derulare și prioritățile strategice din domeniu.

„Am discutat despre Podul de la Grădiștea, care reprezintă o legătură esențială între București și Giurgiu, asigurând continuitatea conexiunilor României cu Europa”.

De asemenea, au fost abordate proiectele finanțate din fonduri europene și necesitatea accelerării implementării acestora, precum și simplificarea procedurilor administrative și menținerea unor priorități clare, între care conexiunile cu statele vecine, inclusiv Ucraina și Republica Moldova, accesul feroviar modern către Portul Constanța, mobilitatea militară și cooperarea regională cu Bulgaria și Grecia.

În ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii europene de transport, ministrul a declarat că „România rămâne angajată în dezvoltarea rețelei TEN-T și a unui sistem de transport modern, eficient și bine conectat. Cu investiții estimate la 6 miliarde € anual și proiecte majore pe termen lung, avem nevoie de continuitate și sprijin european solid pentru a livra rezultate”.

BREAKING Coaliția de guvernare a prelungit cu trei luni plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază
G4Media
Unde continuă să plouă și unde apare, în sfârșit, soarele. ANM, noi informații pentru Gândul
Gandul
Loredana spune ce s-a întâmplat, de fapt, la Survivor. Ce i-a făcut Alberto: 'Din păcate, e adevărat'
Cancan
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
Prosport
Eleva de 15 ani care a împrăștiat în 1987 bilețele cu „Jos Ceaușescu”: „Mi s-a părut că societatea mă minte”. Ofițerii de Securitate care au „urmărit-o informativ”, demascați după 40 de ani
Libertatea
Tichete cadou de Paște 2026. Ce vouchere pot primi angajații și ce sume sunt neimpozabile
CSID
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe piața locală ce oferă GPL din fabrică
Promotor