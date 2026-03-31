Ciprian Șerban a discutat cu comisarul european pentru Transport despre proiectele de infrastructură ale României

Potrivit ministrului, în cadrul întrevederii au fost analizate investițiile aflate în derulare și prioritățile strategice din domeniu.

„Am discutat despre Podul de la Grădiștea, care reprezintă o legătură esențială între București și Giurgiu, asigurând continuitatea conexiunilor României cu Europa”.

De asemenea, au fost abordate proiectele finanțate din fonduri europene și necesitatea accelerării implementării acestora, precum și simplificarea procedurilor administrative și menținerea unor priorități clare, între care conexiunile cu statele vecine, inclusiv Ucraina și Republica Moldova, accesul feroviar modern către Portul Constanța, mobilitatea militară și cooperarea regională cu Bulgaria și Grecia.

În ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii europene de transport, ministrul a declarat că „România rămâne angajată în dezvoltarea rețelei TEN-T și a unui sistem de transport modern, eficient și bine conectat. Cu investiții estimate la 6 miliarde € anual și proiecte majore pe termen lung, avem nevoie de continuitate și sprijin european solid pentru a livra rezultate”.