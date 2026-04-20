Comentariu alarmant în presa maghiară: „România – țară deprimată, în pragul haosului”

„Nicușor Dan ezită să răspundă dacă-l mai susține sau nu pe Bolojan”, „România e o țară deprimantă, în pragul haosului”, „România se va confrunta cu o perioadă turbulentă” - sunt doar câteva dintre ideile unui comentariu redactat pe un ton alarmant în presa maghiară de luni.
Luiza Moldovan
20 apr. 2026, 18:16, Politic

Publicațiile maghiare analizează pe un ton alarmant situația politică din România, pe care o văd ca pe o „țară deprimată, ajunsă în pragul haosului” (mandiner).

„România se va confrunta probabil cu o perioadă turbulentă în politică, dar există un acord între partidele din coaliție asupra celor mai importante aspecte financiare, și anume implementarea Planului Național de Redresare (PNRR) care implică retragerea fondurilor UE și obiectivele bugetare, a declarat luni președintele Nicușor Dan”, analizează publicația, interesată în mod deosebit pe tensiunea din interiorul coaliției guvernamentale.

„Se așteaptă ca PSD să-i retragă încrederea premierului”

„Președintele, care a participat la evenimentul de la Universitatea de Științe Economice (ASE), a explicat, ca răspuns la întrebările jurnaliștilor: din cauza tensiunii sporite dintre cele mai mari două partide din coaliția guvernamentală cvadripartidă formată la București în iunie anul trecut, Partidul Social Democrat (PSD), care deține cele mai multe locuri parlamentare, și Partidul Național Liberal (PNL) de centru-dreapta, condus de Ilie Bolojan…”, arată publicația, care remarcă și tonul ezitant al președintelui Nicușor Dan:

„Șeful statului a dat un răspuns evaziv la întrebarea dacă, la rândul său, îl susține pe Ilie Bolojan, spunând doar că, ținând cont de diversele nemulțumiri, va media între părțile aflate în conflict pentru a rezolva criza politică până la restabilirea stabilității politice în țară”.

„Se așteaptă ca PSD să-i retragă într-adevăr încrederea premierului la votul de luni seară”, mai comentează publicația.

