Președintele Nicușor Dan, mesaj pentru Ilie Bolojan: „Discuția este dacă mai poate strânge o majoritate”

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat dacă la ora 18.00 se duce în Piața Victoriei să-l susțină pe Ilie Bolojan:

„Am zis că vreau să mediez. Dacă aș fi acolo, ar însemna că m-aș plasa într-o parte sau alta”.

Întrebat dacă mai are încredere în Ilie Bolojan, Nicușor Dan a răspuns:

„Încredere ca persoană? Sigur, da. Numai că nu este vorba dacă eu am încredere sau nu, chestiunea este dacă poată să strângă o majoritate. Asta este discuția”.

Șeful statului a fost întrebat și dacă merge în continuare pe varianta Bolojan premier:

„Nu pot să răspund la întrebarea asta. Când am fost votat am spus că este varianta cea mai de prim ministru. S-a și confirmat”.

PSD decide astăzi într-o consultare cu aproape 5000 de membri de partid retragerea sprijinului pentru Ilie Bolojan, din poziția de premier.