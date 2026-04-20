Prima pagină » Știrile zilei » Președintele Nicușor Dan, mesaj pentru Ilie Bolojan: „Discuția este dacă mai poate strânge o majoritate"

Președintele Nicușor Dan a vorbit astăzi, la plecarea de la Curtea de Apel, despre problemele pe care le are în acest moment în fruntea guvernului Ilie Bolojan, după retragerea sprijinului de către PSD.
Sorina Matei
20 apr. 2026, 17:57, Politic

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat dacă la ora 18.00 se duce în Piața Victoriei să-l susțină pe Ilie Bolojan:

„Am zis că vreau să mediez. Dacă aș fi acolo, ar însemna că m-aș plasa într-o parte sau alta”.

Întrebat dacă mai are încredere în Ilie Bolojan, Nicușor Dan a răspuns:

„Încredere ca persoană? Sigur, da. Numai că nu este vorba dacă eu am încredere sau nu, chestiunea este dacă poată să strângă o majoritate. Asta este discuția”.

Șeful statului a fost întrebat și dacă merge în continuare pe varianta Bolojan premier:

„Nu pot să răspund la întrebarea asta. Când am fost votat am spus că este varianta cea mai de prim ministru. S-a și confirmat”.

PSD decide astăzi într-o consultare cu aproape 5000 de membri de partid retragerea sprijinului pentru Ilie Bolojan, din poziția de premier.

