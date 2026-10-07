Crin Antonescu vorbește despre suspendarea lui Nicușor Dan dacă nici Guvernul Niculescu nu trece, iar președintele refuză alegerile anticipate: „Nu cred că lucrurile astea pot continua la nesfârșit”

Declarațiile au fost făcute în emisiunea „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, de la Gândul.

Crin Antonescu a vorbit despre prevederea din Constituție potrivit căreia președintele „poate” dizolva Parlamentul dacă Parlamentul nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură.

Antonescu: Președintele nu poate refuza „la nesfârșit” alegerile anticipate

„Nicușor Dan nu poate să-și permită la nesfârșit să spună «nu vreau anticipate», pentru că acel «poate» din Constituție, care îi lasă o marjă de manevră, «poate dizolva Parlamentul», nu poate fi înțeles, că totuși și legile astea și Constituția nu pot fi scrise ca pentru reduși mintal. Ele au un spirit, se înțelege, presupun un discernământ minimal. Deci acest «poate» nu presupune, după părerea mea, libertatea președintelui de a refuza la nesfârșit, până în 2028, alegeri anticipate”, a declarat Crin Antonescu.

Întrebat dacă un asemenea refuz ar putea duce la o dezbatere privind suspendarea lui Nicușor Dan, fostul lider al PNL a răspuns: „Da”.

Antonescu a invocat și problemele care trebuie rezolvate în perioada următoare, inclusiv rectificarea bugetară.

„S-a discutat, dumneavoastră ați discutat, toată presa, că sunt niște scadențe, niște deadline-uri, că dacă nu se face o rectificare de buget, pur și simplu nu se mai pot plăti niște salarii. Nu se mai pot face niște achiziții minimale în sistemul sanitar. Multe, nu le mai repet”, a spus Crin Antonescu.

El a spus că situația nu poate continua la nesfârșit dacă nici Guvernul Luca Niculescu nu primește votul Parlamentului.

„Dacă nici acum nu trece nici Luca Niculescu și președintele continuă să spună «nu vreau anticipate, hai că mai încerc». Mai sunt încă 50 de nume care pot fi aduse cu aceeași legitimitate, cu aceeași temeinicie politică exact cum a fost adus domnul Luca Niculescu sau domnul Tomac. Nu cred, totuși, că lucrurile astea, încă o dată o spun, pot continua la nesfârșit”, a subliniat Antonescu.

„Eu sper să treacă acest guvern”

Fostul lider liberal a precizat însă că speră ca Guvernul Luca Niculescu să fie învestit.

„Eu sper, vă spun sincer, să treacă acest guvern, să vedem ce se poate întâmpla. Un guvern condus de Siegfried Mureșan era pentru România o rușine. Un guvern condus de Luca Niculescu e în regulă. Nu știu cât va putea fi de eficient”, a adăugat Crin Antonescu.