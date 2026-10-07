Crin Antonescu critică desemnarea lui Luca Niculescu: Este irelevant din punct de vedere politic

Întrebat, în cadrul emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, de la Gândul, despre desemnarea lui Luca Niculescu, Crin Antonescu a spus că aceasta nu pare diferită de încercările anterioare.

„Nu știu dacă va fi sau nu sortită eșecului, dar nu-mi dă sentimentul unei desemnări mai bine gândite și mai bine pregătite decât celelalte dinainte”, a declarat Crin Antonescu.

Fostul lider liberal a criticat faptul că România nu are un guvern cu puteri depline de aproape șase luni, în ciuda problemelor cu care se confruntă țara.

„Noi avem acest dar de la Dumnezeu, nu știu de unde, din istorie, de a ne resemna destul de repede, de a ne obișnui cu situații nefirești. Și parcă am și uitat că a trecut aproape o jumătate de an de când domnul Nicușor Dan dă în bobi, ca să spun așa popular”, a afirmat Antonescu.

Fostul lider liberal a spus că, în contextul „multiplelor crize” prin care trece România, principala necesitate este instalarea unui guvern care să poată lua decizii și să acționeze cu puteri depline.

Antonescu: Luca Niculescu este „irelevant” din punct de vedere politic

„Luca Niculescu, ca persoană, e o chestiune aproape irelevantă, după părerea mea. Pentru că, din punct de vedere politic, domnul Luca Niculescu este irelevant”, a declarat Antonescu.

El a comparat desemnarea lui Niculescu cu cea a lui Eugen Tomac, una dintre propunerile anterioare făcute de Nicușor Dan.

„Domnul Nicușor Dan a mai făcut odată o încercare asemănătoare cu domnul Tomac, acum cu domnul Luca Niculescu, care are și mai puțină legătură, pur și simplu, cu lumea politică, cu jocul politic, cu obiceiurile politice decât Eugen Tomac”, a spus Crin Antonescu.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat luni seară pe diplomatul Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru, după o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni.

Este a patra desemnare de premier făcută de șeful statului de la începutul crizei politice, după ce Guvernul Bolojan a fost demis în luna mai printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR.