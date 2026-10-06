Dominic Fritz, pledoarie pentru alegeri anticipate: Nu putem lua decizia în funcție de un posibil rezultat

Alegerile anticipate, soluția democratică

Președintele USR a afirmat că organizarea alegerilor anticipate nu mai trebuie privită ca o simplă „curiozitate constituțională”, ci ca mecanismul democratic prin care cetățenii pot tranșa direcția în care merge țara.

„Nu mai trebuie să tratăm alegerile anticipate ca o curiozitate constituțională ci sunt o soluție reală, politică ca să dăm înapoi puterea oamenilor să decide ei dacă cei care au creat criza nu reușesc. Acum în Spania ați văzut că au convocat alegeri anticipate cred că la sfârșit de noiembrie”, a declarat Fritz, marți, la Digi24.

Aceasta a respins argumentele care susține că dizolvarea parlamentului ar duce la prelungirea crizei politice sau nu ar schimba substanțial componența Legislativului.

„Argumentele astea tehnice, tactice nu sunt suficient de puternice pentru a spune cetățenilor ne pare rău, lăsați politicienii mai ales cei care au creat această criză încă luni de zile să se certe între ei. Eu cred că în momentul în care oamenii au de ales foarte clar între direcții. noi nu putem să luăm decizia despre anticipate în funcție de un posibil rezultat și să spunem dacă ne place rezultatul ăsta facem anticipate, dacă nu, nu. Nu funcționează democrația”, a continuat liderul USR.

Liniile roșii în discuțiile cu Niculescu

În cadrul intervenției sale, fostul primar al Timișoarei a vorbit și despre premierul desemnat Luca Niculescu, precizând că decizia partidului pe care îl conduce va ține foarte mult de componența echipei pe care o va prezenta. Fritz a prezentat și liniile roșii ale USR-ului.

„Nu Luca Niculescu este problema. Întrebarea importantă este cine va lua decizii în acest guvern. Dacă vom avea un guvern în care PSD, ori pe față, ori în spatele culiselor, o să ia deciziile pentru România, atunci nu este un guvern pe care îl vom putea susține”, a mai spus Dominic Fritz.

Acesta a avertizat și cu privire la limitele unui guvern tehnocrat.

„Un guvern poate, în cel mai bun caz, să dea ordonanțe de urgență, dar care apoi depinde de Parlament. Care pot, acolo, să vină cu amendamente și am văzut în trecut cum anumite decizii ale guvernului să fie sabotate în Parlament sau să fie acolo votate legi care sunt opusul intenției guvernului”, a conchis Fritz.

Reacția acestuia vine la o zi după ce președintele României l-a desemnat pe diplomatul Luca Niculescu să formeze un guvern.

Este a patra desemnare de premier făcută de șeful statului de la începutul crizei politice, după ce Guvernul Bolojan a fost demis în luna mai printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR.