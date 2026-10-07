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Cum ar fi păcălit opt persoane trei cetățeni străini în București. 156.000 de lei le-au dispărut de pe cardurile bancare

Polițistii, împreună cu DIICOT, au reținut miercuri opt persoane care acționau în Sectorul 3 al Capitalei, într-un dosar ce vizează acces ilegal la un sistem informatic. Un grup de cetățeni străini ar fi fost păcăliți de tentativa de furt electronică, iar daunele se ridica la 156.000 de lei.
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Coralia Frigea
07 oct. 2026, 14:21, Social
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Un grup de opt persoane au fost ridicate miercuri în Capitală, după ce poliția, împreună cu DIICOT, au descoperit o rețea de furt.

Mai exact, suspecții ar fi reținut codurile PIN de la cardurile unor cetățeni străini, dar și datele de recunoaștere facială, după care le-ar fi extras, în mod repetat, sume de bani din conturi. În final, prejudiciul a ajuns la suma de 156.000 de lei.

Cum a acționat grupul infracțional

Atacatorii se ascundeau sub paravanul unei societăți comerciale, cu sediul în Sectorul 3 al Capitalei. Ei comercializau acolo produse și servicii cu prețuri atractive, dar, în spatele acestei oferte, aparatura lor reținea codurile PIN de la carduri și datele biometrice.

Mai apoi, ei efectuau cu acele date mai multe plăți, către același operator economic.

Autoritățile, percheziții în Capitală

Miercuri, polițiștii și anchetatorii au emis cinci mandate de percheziție la domiciliul persoanelor și opt mandate de aducere în instanță.

Daunele de 156.000 de lei vor fi disputate acum în instanță, pe numele suspecților fiind deschis un dosar penal pentru mai multe infracțiuni:

  • acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată;
  • efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată (40 de acte materiale);
  • complicitate la săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic;
  • efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

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