Cum ar fi păcălit opt persoane trei cetățeni străini în București. 156.000 de lei le-au dispărut de pe cardurile bancare

Un grup de opt persoane au fost ridicate miercuri în Capitală, după ce poliția, împreună cu DIICOT, au descoperit o rețea de furt.

Mai exact, suspecții ar fi reținut codurile PIN de la cardurile unor cetățeni străini, dar și datele de recunoaștere facială, după care le-ar fi extras, în mod repetat, sume de bani din conturi. În final, prejudiciul a ajuns la suma de 156.000 de lei.

Cum a acționat grupul infracțional

Atacatorii se ascundeau sub paravanul unei societăți comerciale, cu sediul în Sectorul 3 al Capitalei. Ei comercializau acolo produse și servicii cu prețuri atractive, dar, în spatele acestei oferte, aparatura lor reținea codurile PIN de la carduri și datele biometrice.

Mai apoi, ei efectuau cu acele date mai multe plăți, către același operator economic.

Autoritățile, percheziții în Capitală

Miercuri, polițiștii și anchetatorii au emis cinci mandate de percheziție la domiciliul persoanelor și opt mandate de aducere în instanță.

Daunele de 156.000 de lei vor fi disputate acum în instanță, pe numele suspecților fiind deschis un dosar penal pentru mai multe infracțiuni: