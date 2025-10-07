Prima pagină » Politic » Cristela Georgescu, mesaj de susținere pentru soțul său: „Aceasta suferință nu o dorim nici eu, nici Călin celor care fac atâta nedreptate unui om nevinovat”

Cristela Georgescu apără imaginea soțului său, Călin Georgescu, și denunță nedreptățile și acuzațiile publice aduse acestuia, într-o intervenție de marți seară, la Realitatea Plus, alături de Anca Alexandrescu.
Nițu Maria
07 oct. 2025, 22:39, Politic

Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, a vorbit la Realitatea Plus despre acuzațiile aduse fostului candidat la prezidențiale. Ea a transmis că atât ea, cât și soțul său, nu doresc suferința provocată de nedreptățile la care acesta este supus.

„Această durere nu o dorim nici eu, nici Calin celor care fac atâta nedreptate unui om nevinovat. Nu i se dă nici măcar dreptul de a se apară în timp ce e acuzat public.”, a spus Cristela Georgescu, într-un dialog cu Anca Alexandrescu.

Ea a explicat că publicul nu cunoaște detaliile procesului în care Georgescu este implicat, iar familia nu are voie să vorbească despre ele. În același timp, a criticat manipularea informațiilor privind situația juridică a lui Georgescu.

„Oamenii nu știu ce e în sala de judecată. Noi nu avem voie să vorbim despre asta. Suntem nevoiți să asistăm cum o minciună, amestecată cu mult vicleșug, e repetată la nesfârșit doar pentru a sugruma adevărul. Familia noastră a simțit și a primit multa încurajare din partea multor slujitori ai bisericilor, chiar și de peste ocean. Sunt niște flăcări vii pentru întreg poporul român.”, a declarat Cristela.

Soția lui Georgescu a vorbit în direct și despre admirația lui Călin Georgescu pentru România și dorința de a servi țara într-un mod pozitiv, în ciuda presiunilor care vin din exterior.

„Și ne-au susținut și pe noi ca să traversăm această prigoană politică desfășurată, spun din nou, asupra unui om nevinovat, care a iubit poporul român din totdeauna și care consideră că ar fi putut împlini acest vânt al lui de a fi în slujba unei românii în care părinții să-și dorească să-și crească copiii.”, a mai zis aceasta.