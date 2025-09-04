Dan: Trebuie să continuăm să exercităm presiuni asupra Rusiei

„O ședință foarte bună și substanțială de astăzi a CoalitionOfTheWilling , prezidată de Emmanuel Macron și Keir Starmer. Apreciez munca asiduă și progresele realizate în ceea ce privește furnizarea unor garanții de securitate solide pentru Ucraina. Unitatea și coordonarea transatlantică reprezintă puterea noastră în fața Rusiei. Salutăm participarea reprezentanților SUA la întâlnirea noastră. Implicarea SUA rămâne crucială în toate aspectele eforturilor noastre comune de a ajunge la un armistițiu și la o pace durabilă în Ucraina”, a postat președintele României, pe X.

„Trebuie să continuăm să exercităm presiuni asupra Rusiei, deoarece aceasta continuă să demonstreze că nu își dorește pacea. Din păcate, ea înțelege doar limbajul forței și trebuie să acționăm în consecință. România susține adoptarea unor sancțiuni suplimentare. O securitate solidă pentru Ucraina și consolidarea în continuare a poziției NATO pe flancul estic și la Marea Neagră merg mână în mână. Sprijinul continuu pentru Republica Moldova și calea sa democratică și europeană este la fel de important pentru securitatea și stabilitatea generală a regiunii noastre”, a adăugat acesta.