Dăncilă răspunde la atacul Oanei Țoiu: Aș vrea să o văd pe doamna Țoiu că interacționează cu lideri importanți

„Eu văd criticile. Aș vrea să văd liderii actuali, să o văd pe doamna ministru că interacționează cu liderii politici importanți. Numai așa putem sta la masa negocierilor, având dialog cu lideri importanți. Fără dialog, se va întâmpla ca până acum: să rămânem în plan secund”, a spus Dăncilă pentru Gândul.ro.

Viorica Dăncilă se află în prezent la Beijing, acolo unde a participat la grandioasa paradă militară, alături de Adrian Năstase. Foștii premieri PSD ai României, au apărut într-o poză de grup cu Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un.

Oana Țoiu a criticat prezența foștilor premieri la Beijing

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a avut o reacție critică la apariția foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la Beijing, alături de Putin și Kim Jong Un.

„România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onorați în poză lângă Putin astăzi. Acasă ei vorbesc despre patriotism dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunități în Ucraina unde se vorbeşte limba română”, transmite Oana Țoiu.

Ea a mai menționat că Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au mers la Beijing ca persoane private.