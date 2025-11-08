Daniel Băluță: „Eu sunt singurul candidat antisistem”

Invitat în emisiunea „Insider politic” de la Prima TV, Daniel Băluță a declarat că este candidatul antisistem pentru Primăria Capitalei. Mai mult decât atât, Băluță a menționat că nu urmărește nici funcția de președinte al României, nici conducerea PSD.

„Vă spun ceva foarte important despre mine. Dintre toți candidații, eu sunt singurul candidat antisistem. Sunt singurul care am reușit să depășesc barierele, care am reușit să fac metrou, spitale, stație de pompieri. Asta înseamnă ca am găsit energia, tenacitate, diplomația, spiritul de cooperare și de colaborare pentru a depăși toate obstacolele. Știți doar, în trecut m-am prezentat ca fiind cel mai de dreapta primar de stânga. Acum, când verbal, mulți dintre candidați se declară antisistem, adevărul este ca de fapt, singurul candidat care a dovedit că este antisistem sunt eu!”, a declarat Daniel Băluță la Prima TV.

Candidatul PSD la Primăria Bucureștiului a explicat că rezultatele obținute la nivel local îl diferențiază de ceilalți candidați în cursa pentru Capitală.

Mai mult, el a spus că proiectele finalizate în Sectorul 4 sunt dovada capacității sale de a depăși limitele actualului sistem administrativ și de a aduce schimbări vizibile.