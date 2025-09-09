Daniel Zamfir: Spovedania publică a „părinţelului” Boloş e absolut ridicolă

Senatorul PSD Daniel Zamfir a lansat luni un atac virulent la adresa fostului ministru al Finanţelor, Marcel Boloş, pe care îl acuză de ipocrizie şi lipsă de responsabilitate.

„Spovedania publică a „părinţelului” Boloş e absolut ridicolă. Păi, cum părinte? De ce nu ţi-ai dat demisia dacă ştiai că se duce-n cap bugetul? De ce ai semnat toate alocările respective? Chiar fugi de orice răspundere?”, a scris Zamfir într-o postare.

Social-democratul a adăugat că dorinţa lui Marcel Boloş de a rămâne în continuare la conducerea Ministerului Finanţelor, în ciuda avertismentelor privind deficitul, conturează „imaginea completă a unui om mic de tot”.

Declaraţiile lui Zamfir vin în contextul tensiunilor politice tot mai mari generate de situaţia fiscal-bugetară a României, dar şi pe fondul dezbaterilor legate de responsabilitatea foştilor şi actualilor miniştri în gestionarea finanţelor publice.

Fostul ministru de Finanţe Marcel Boloş afirmă că l-a anunţat de ”cel puţin şase ori” pe premierul Marcel Ciolacu că „deficitul bugetar se duce în cap”. Informările au început din 18 august 2024. ” Mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, afirmă Boloş.