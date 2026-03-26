Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România a asistat la o demonstrație militară

Demonstrația a vizat sistemului de aeronave fără pilot V-BAT. La demonstrație au participat și reprezentanți ai conducerii Ministerului Apărării din România, dar și parteneri din domeniul securității, potrivit informării publicate de Ambasada SUA la București.

Demonstrația aeriană a evidențiat modul în care România, dar și SUA consolidează supravegherea maritimă, recunoașterea și informațiile, dezvoltarea unui centru regional de instruire și mentenanță, promovând securitatea și prosperitatea ambelor națiuni, potrivit sursei citate.

Dronele americane V-BAT, denumit și MQ-35A sunt drone de recunoaștere cu decolare și aterizare verticală, dezvoltate de compania Shield AI. Ele au dimensiuni medii și sunt concepute pentru a fi versatile și eficiente. Acestea pot ateriza în spații mai mici, fiind potrivite pentru desfășurarea navală.

Dronele V-BAT le permit forțelor maritime să desfășoare misiuni de informații, supraveghere, dar și recunoaștere, fără să fie nevoie de o infrastructură de mari dimensiuni, potrivit Defence and Security Monitor.